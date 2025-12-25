《過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております》──実業家・宮崎麗果（37）が12月24日、インスタグラムで自身が経営する会社の税務申告において関係当局から指摘を受けたことを報告した。今後は、専門家の助言をもとに必要な修正申告と納税を行うという。

【写真】宮崎麗果がこっそり消していた“赤白フェラーリ”インスタ投稿。バーキン、エルメスのバッグも。記者の直撃に目を向く宮崎

同日、東京国税庁は架空の業務委託費を計上するなどし、法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして、宮崎と広告会社「Solarie（ソラリエ）」と法人税法違反などの疑いで東京地検に告発した。宮崎はインフルエンサーとして活動し、「Solarie」の代表を務めている。

インフルエンサーとしても活動する宮崎は、SNSを通じてセレブな生活ぶりも発信してきたが、直近でそのインスタにも"異変"が起ていたという。

2024年5月に第5子を出産した宮崎は、年商25億円の「ワーキングママ」として活躍。しかし「女性セブンプラス」によると、「経営する会社の支出について国税庁が調査した結果、約3、4年間で6億円あまりの所得隠し、2億円以上の脱税が発覚した」という。国税庁関係者が語る。

「一部の支出には宮崎さんなりの言い分もあるようですが、当局による任意の聴取に、宮崎さん本人が関与を認めていたという情報もあります」

宮崎は16才でモデルデビューを果たし、大学時代もタレント活動を行っていたが、大学卒業後にはコンサルティング会社を設立。プライベートでは2度の結婚と離婚を経て、2021年に当時EXILEのメンバーだった黒木啓司（45）と再々婚した。

インスタグラムにはセレブな生活ぶりが…

黒木との間には2児を授かり、子育てをしながらビジネスも展開。宮崎のインスタグラムは12月24日時点でフォロワー47.1万人を誇る。その一方で、宮崎のインスタには"ある前兆"もあったようだ。芸能関係者の話。

「宮崎さんは巧みなSNS運用でフォロワーを伸ばしてきましたが、最近、セレブな生活ぶりがわかる過去の投稿が少しずつ削除されていると聞いています。2年ほど前の結婚記念日にフェラーリの納車を報告していた投稿も、いつの間にかこっそり消えていました……。ちなみに、宮崎さんのインスタコメント欄も、ここ最近で封鎖されてしまいました」

なぜ宮崎の"セレブ投稿"が消えているのか。前出の国税庁関係者が語る。

「一般に、国税庁は会社経営者などのSNS投稿を根拠として、会社の収支を確認することがある。宮崎さんは今回の件でそういったSNSの利用方法を反省し、投稿を消していたのかもしれませんね」

宮崎は、2024年7月に「文春オンライン」に掲載されたインタビューで、生配信を"すっぴん"で行うこともあるという指摘に対して「毎日キラキラしてない」と笑いながら、以下のようにも続けていた。

《私もシングルマザーのときは、周りの人がみんなハッピーに見えて、人と比べて落ち込むことが多かったんです。SNSに触れることで孤独を感じてしまう人がいるのがわかるから、今は、自分のありのままを発信する責任があると思っています》

税務署にも"ありのまま"を申告すべきだった。ファンは、正しく納税して再起を期すことを期待しているだろう。