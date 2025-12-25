¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¡õ¥Ø¥Ö¥ó¤¬²øÃÌ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¡Ä¶äÆóÏº¡õ¶Ó¿¥¡õ¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÆ±¾ð¡Ö½¤Íå¾ì¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹ó¤¤¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¡ÊÂè64²ó¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢²øÃÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ï·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÄÌÌõ¤Î¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È½Ð¤¯¤ï¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î´õË¾¤Ç·î¾È»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¥È¥¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¥¦¥½¥¯¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿4¿Í¤ÎÁ°¤Ç²øÃÌ¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¥È¥¡£¶Ó¿¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤È¥¤¥é¥¤¥¶¤Î¤¿¤á¤ËÄÌÌõ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤ÈÀ©»ß¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤¡Ö¥¤¥Ä¥â¡¢¥ª¥Ê¥¸¡¢¥¿¥À¡¢¥¢¥Ê¥¿¥Î¥Ï¥Ê¥·¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥È¥¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë²øÃÌ¤òÏÃ¤¹¡£Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¸ì¤ê¤òÊ¹¤«¤»¤ë¥È¥¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤Æþ¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡£ÏÃ¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡È±ýÍè¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤È¶äÆóÏº¤ÏÀâÌÀ¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤Î¸ÀÍÕ¤Ç°ÕÌ£¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È2¿Í¤ÎÀâÌÀ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²øÃÌ¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡£¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶äÆóÏº¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¡¢¶Ó¿¥¤ÎÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ä½êºß¤Ê¤µ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê»¡¤·»Ï¤á¤¿¤ï¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹ó¤¤¤ï¤è¤Í¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½¤Íå¾ì¤Î¸«¤»Êý¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¶äÆóÏº¤â¥¤¥é¥¤¥¶¤â¤·¤ó¤É¤¤¤è¤Í¤¨¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¥¤¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤â¶ä¼¡Ïº¤µ¤ó¤â¡£ÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
