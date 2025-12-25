脂溶性ビタミンをバランスよく補給！ハーバー研究所「E×A×D」

ハーバー研究所より、体の健康維持に必要な脂溶性ビタミンを手軽に補える栄養機能食品「E×A×D(イーバイエーバイディー)」が登場。

2026年2月19日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて新発売となる本商品は、ビタミンE・ビタミンAに加え、近年注目されるビタミンDをバランスよく配合したサプリメントです。

ハーバー研究所 栄養機能食品「E×A×D(イーバイエーバイディー)」

発売日：2026年2月19日(木)

価格：1,404円(税込)

内容量：16.8g（0.28×60粒）／約30日分

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

大人世代の美と健康を維持するために欠かせない栄養素でありながら、体内ではほとんど生成されず、普段の食事では摂取しにくい「脂溶性ビタミン」。

ハーバー研究所は、創業以来提唱している「内外美容(R)（内側と外側からのケア）」の考えに基づき、これらのビタミンを手軽に補給できる栄養機能食品を開発しました。

本商品は、既存の組み合わせに、近年日本人の食事や生活の変化に伴い不足しがちな栄養素として注目されている「ビタミンD」をプラス。

3種の脂溶性ビタミン（E・A・D）を一度に摂取できる設計となっています。

3種の脂溶性ビタミンが働く栄養機能食品

「E×A×D」は、以下の3つの栄養成分の機能を表示した栄養機能食品です。

・ビタミンE

抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素。

本商品では、体内での作用が強いα-トコフェロールをメインに、β・γ・δを含む4種類のトコフェロールを配合しています。

・ビタミンA

夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素。

・ビタミンD

腸管でのカルシウム吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素。

魚食の減少や紫外線を避ける生活習慣により不足しがちなビタミンDをサポートします。

体にやさしい天然由来成分へのこだわり

ハーバー研究所ならではのこだわりとして、天然由来の成分を厳選して使用しています。

ビタミンEには、大豆・菜種・トウモロコシやヒマワリなど植物由来のものをメインに採用。

また、ビタミンAについては、より自然に近い「β-カロテン（パーム油カロテン）」をメインに配合しています。

β-カロテンは体内で必要な分だけビタミンAに変換されるため、過剰摂取の心配が少なく、安心して摂取できる点が特徴です。

美容・健康が気になる方や、季節の変わり目が気になる方、緑黄色野菜不足を感じている方に適したサプリメント。

若々しくめぐりのいい毎日を支える、新しい習慣として提案されます。

ハーバー研究所「E×A×D(イーバイエーバイディー)」の紹介でした。

