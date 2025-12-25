ÊÆ¹ñEWG¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡ªneomamaism¡ÖWood-Based WIPES¡×
¡Öneomamaism¡Ê¥Í¥ª¥Þ¥Þ¥¤¥º¥à¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¤ª¤·¤ê¤Õ¤¡ÖWood-Based WIPES¡Ê¥¦¥Ã¥É¥Ù¡¼¥¹¥É¥ï¥¤¥×¥¹¡Ë¡×¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÂè»°¼Ôµ¡´ØEWG¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ª¤·¤ê¤Õ¤¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢À®Ê¬¤Î°ÂÁ´À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖEWG Verified(R)(EWGÇ§¾Ú)¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
Ç§¾ÚÎ¨¤ï¤º¤«1.75¡ó¤È¤¤¤¦Æñ´Ø¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦´ð½à¤Î°ÂÁ´À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
neomamaism¡ÖWood-Based WIPES¡×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Wood-Based WIPES¡Ê¥¦¥Ã¥É¥Ù¡¼¥¹¥É¥ï¥¤¥×¥¹¡Ë
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒPLAYFULBOX¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§neomamaism¡Ë
Ç§¾Ú¡§EWG Verified(R)¡ÊºÇ¹âÉ¾²Á¡Ë
¡ÖWood-Based WIPES¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦´ð½à¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤ª¤·¤ê¤Õ¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿©ÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Î°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂè»°¼Ôµ¡´Ø¡ÖEWG¡ÊEnvironmental Working Group¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¤½¤Î°ÂÁ´À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡ÖEWG Verified(R)¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EWGÇ§¾Ú¤Ï¡¢À®Ê¬¤Î°ÂÁ´À¤ò10ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÉ¾²Á¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Î¤ßÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸·³Ê¤ÊÇ§¾Ú¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬°ÂÁ´À¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¢°Ò¤¢¤ë´ð½à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§¾ÚÎ¨1.75¡ó¤ÎÆñ´Ø¤òÆÍÇË¤·¤¿°ÂÁ´À
EWG¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ÏÌó13ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖEWG Verified(R)¡×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«1.75¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWood-Based WIPES¡×¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆEWG¥°¥ê¡¼¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢¹áÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ö6¤Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÈ©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÉÒ´¶È©¤äÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³¤Ë´Ô¤ëÁÇºà¡Ö¥ô¥§¥ª¥»¥ë(TM)Á¡°Ý¡×¤òºÎÍÑ
À®Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤Ë´Ô¤ë¼ùÌÚ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ô¥§¥ª¥»¥ë(TM)Á¡°Ý¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢100¡óÀ¸Ê¬²òÀ¤ò¼Â¸½¡£
¸ü¼ê¤Ç¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Ä¶ÂçÈ½¥·¡¼¥È¡Ê20.3cm¡ß19.1cm¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤È©¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤ÎÎ¾Î©¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ê¬É½¼¨¤òÁ°ÌÌ¤Ë·Ç¤²¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤â¡¢ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¼«¿®¤¬»Ç¤¨¤ë¡ÖWood-Based WIPES¡×¡£
À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿°ÂÁ´À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê°Â¿´¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
PLAYFULBOX¡Öneomamaism Wood-Based WIPES¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÊÆ¹ñEWG¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡ªneomamaism¡ÖWood-Based WIPES¡× appeared first on Dtimes.