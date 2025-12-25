歌手・華原朋美（５１）がドレスアップ姿を披露した。

２５日までにインスタグラムで「メリークリスマス」とつづり、ブラックのロングドレス姿をアップ。髪をアップにしてほっそりしたフェースラインを見せ、大きなクリスマスツリーの前で笑みを浮かべた。

今月１４日にもＸ（旧ツイッター）で「パシフィックホテル沖縄 ランチショー＆ディナーショー お越しくださった皆さまありがとうございました ランチもディナーもハイタッチ出来て嬉しかったです」とピンクと赤のドレス姿を投稿し、「すごく綺麗」「エレガントで素敵」「お姫様」「ドレス似合っていて素敵」などの反響が寄せられていた。

２０２３年１月に出演したバラエティーで３０キロ減を告白した華原。１９日のインスタグラムでは、新しいアーティスト写真を公開するとともに「パーソナルトレーニングも少し休憩して美味しいご飯を食べてベスト体重に戻しました」「痩（や）せすぎると声が出ない 今の私をキープできる様にします なんだか痩せたり太ったりと繰り返しましたが今が１番私らしいと思います」と明かしていた。