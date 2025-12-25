板垣巴留展、『BEASTERS』『SANDA』歴代作品主要キャラ勢ぞろいの描き下ろしキービジュアル解禁 展示見どころも
漫画家・板垣巴留氏の画業10周年記念原画展の正式タイトル『板垣巴留展〜「BEASTARS」「SANDA」から「タイカの理性」まで パルの創造の世界〜』が発表され、本展のキービジュアルと公式ロゴが公開された。キービジュアルは、板垣氏による歴代主要キャラクターが勢ぞろいした描き下ろしイラストとなっている。あわせて、展覧会の詳細も発表された。
本展では、デビュー作から最新作まで幅広くスポットをあて、その魅力と創作の軌跡がたっぷり紹介される。各作品から厳選された多数の生原画・生原稿をはじめとするイラスト展示に加え、名シーンを立体的に楽しむ事ことができるジオラマ展示やフォトスポットなど、まさに“パル先生の創造の世界”を堪能できる展覧会となっている。
板垣氏が手掛けてきた生原画・生原稿より、厳選された200点以上が展示。名場面の直筆原稿やカラー原画など、ここでしか見ることのできない珠玉の原稿の数々が並ぶ。
また、デビュー作『BEAST COMPLEX』から最新の連載作品『タイカの理性』『ウシミツガオ』までコーナーごとに紹介。読切作品やコラボイラストなど、これまで手掛けた作品やイラストが幅広く展示される。デビュー当時から現在に至るまで、出版社を横断した作品を取り扱い、板垣氏の創造の軌跡を辿る。
さらに『BEASTARS』や『SANDA』を中心に各作品の名シーンを精巧に再現したジオラマなどを制作予定。さらにエッセイ『パルノグラフィティ』のエピソードを中心に、板垣氏のパーソナリティについて深掘るコーナーも。作品世界へ入り込むような空間演出や立体物とともに、「パルの世界」が全身で楽しめる。
チケットは、きょう25日正午12時より、一般発売がスタート。通常入場券や本展限定のオリジナルグッズが付いた限定グッズ付入場券のほか、会期前日2026年3月6日に一足先に展覧会を楽しむことができる前日内覧会のチケットも販売。また、限定グッズ＆入場特典のビジュアルも効果された。本展だけのオリジナルデザインとなる。
入場特典は「板垣巴留展」オリジナルビジュアルカード。板垣氏の描き下ろしイラストを使用した本展だけの限定デザインが期間ごとにランダムで1枚プレゼント。入場時に会場入り口で配布される。
本展描きおろしイラストや作中イラストを使用した展覧会オリジナルグッズが多数用意。その中から注目グッズが一部先行公開された。
本展は、26年3月7日〜29日に東京・寺田倉庫にて開催される。
■入場特典
【第1弾】2026年3月7日〜13日
以下の中からランダムで1枚
「BEASTARS」レゴシ、ハル、ルイ
「タイカの理性」タイカ、亜緒
「ボタボタ」真子
【第2弾】2026年3月14日〜20日
以下の中からランダムで1枚
「SANDA」三田一重、サンタクロース
「ウシミツガオ」恵味、ゴウさん
「BEASTARS」レゴム(板垣巴留先生)
【第3弾】2026年3月21日〜29日
第1弾・第2弾で配布した全11種の中からランダムで1枚
■先行公開された展覧会オリジナルグッズ
※すべて税込価格
・クリアファイル：550円
・アクリルブロック：3080円
・Tシャツ：各3850円
・トートバッグ：3300円
・ポストカード：各220円
・レゴシのフェイスショルダートート：3850円
・刺繍缶バッチ（トレーディング全10種）：935円
・たまごサンドポーチ：価格未定
