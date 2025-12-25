道枝駿佑＆生見愛瑠『君が最後に遺した歌』“10年の愛の軌跡”場面写真が一挙公開 制服姿のまぶしい青春ショット
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が初の単独主演、生見愛瑠がヒロインを務める映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）の場面写真が一挙公開された。
【動画】切なすぎるよ…公開された『君が最後に遺した歌』予告
本作は、一条岬氏の小説『君が最後に遺した歌』を原作に、三木孝浩監督、音楽・亀田誠治氏、脚本・吉田智子氏ら“セカコイ”のクリエイターが集結。
詩作を趣味とする主人公・水嶋春人（道枝）と、発達性ディスレクシアを抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（生見）が出会い、10年にわたり“歌をつくる”時間を通じて愛を育む物語が描かれる。春人の平凡な人生は、綾音との出会いによって大きく変わり始め、才能と恋心に翻弄（ほんろう）されながらも互いを愛おしむ姿が紡がれる。
今回解禁する場面写真は、そんな2人の10年の愛の軌跡を切り取ったものが盛りだくさん。海辺に広がる芝生の上で二人きりで歌を作り上げるまぶしい青春の日々、放課後の部室で後光に照らされながらギターを奏でる綾音の姿、そして、大人になった春人が綾音からギターを教わる温かく尊い時間。
しかし一転、目には涙を浮かべ、切ない別れを感じさせる、悲しみを隠し互いの幸せを想う2人の姿も……。歌を通してつながっていく二人の “10年”という月日が感じられる、切なくも愛があふれる場面写真となっている。彼らの“歌”に残された想い、そして涙が意味するものとは。
