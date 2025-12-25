DXTEEN、“理想の後輩”を熱演 メンバー考案のプロフィールも
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENが、26日発売のファッション誌『Oggi』2月号（小学館）内の連載企画「スーツ男子」に登場する。
【全身カット】スマートでかっこいい！クールな表情の大久保波留
企画「スーツ男子」は、旬な俳優やアイドルが架空のビジネスマンを演じる人気連載。今回は、DXTEENが全員そろって登場する。「ポジティブで愛嬌たっぷりな新入社員」「リーダーシップのある頼もしいエース」「何事にもまっすぐな子犬系後輩」など、メンバーそれぞれが“理想の後輩”としてビジネススーツ姿を披露する。6人6様の魅力がたっぷり詰まった内容となっている。
憂鬱な月曜日の朝、出社する道中であいさつをしてくれたのは、3ピーススーツを大人っぽく着こなした期待のホープ・大久保波留。さわやかなネイビーのスーツで愛嬌たっぷりな新入社員を演じる田中笑太郎と過ごすランチタイム、コミュニケーション力の高い後輩・平本健と出先で待ち合わせ、物腰柔らかな後輩・寺尾香信から呼び止められ、頼もしいエースの谷口太一と会議室で遭遇、子犬系後輩・福田歩汰に定時後に食事に誘われる。
誌面では、メンバー本人考案のオリジナルプロフィールやたくさんのQ＆Aも公開。メンバー自らがチャームポイント、好きな食べ物や言葉、自分自身などについて語るほか、「もしもDXTEENで会社をつくるなら？」「仕事終わりのデートに誘うなら？」など、6人の素顔が垣間見える11のQ＆Aを掲載する。DXTEENの仲の良さや個々の魅力が存分に感じられる内容となっている。
