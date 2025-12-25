日本ハムがソフトバンクを自由契約となった有原航平投手（３３）を獲得することが２５日、わかった。複数年の大型契約で入団合意。６シーズンぶりの古巣復帰となる。

有原は２０１４年度ドラフト１位で日本ハム入団。１５勝で最多勝を獲得した１９年を含む３度の２桁勝利をマークするなど、在籍６年間で６０勝を挙げた。２０年オフにポスティングシステムを利用して米大リーグのレンジャーズに移籍。２シーズンで３勝にとどまり、２３年にはソフトバンクに入団して日本球界に復帰した。ソフトバンクでは２３年から３年連続で２桁勝利。昨季、今季は１４勝で２年連続の最多勝に輝き、リーグ連覇に貢献した。

メジャー再挑戦も視野に、今月２日に自由契約に。ソフトバンクも残留交渉を続ける中、移籍後も良好な関係を保っていた古巣・日本ハムからのオファーに復帰を決めた。

日本ハムは今季、エースの伊藤大海が最多勝となる１４勝を挙げて初の沢村賞を受賞。北山が９勝、達も８勝と、先発陣では若手が台頭した。経験、実績ともに十分な有原の加入は、１０年ぶりのリーグ優勝＆日本一へ、大きな後押しとなる。