¡ÚRIZIN¡ÛYA-MAN¤¬¥¾¥Ã¥³¥ó¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¥¬¥Á¹ðÇò¡¡Êì¿Æ¤â¥á¥Ç¥£¥¢½éÅÐ¾ì¤ÇÁÔÀä¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡¡ÖABEMA¡×³ÊÆ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢RIZINºç¸¶¿®¹ÔCEO¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ð¥é»¶Êâ¡Ù¤Î¿·ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÇºØÆ£Íµ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëYA-MAN¡£Êì¿Æ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢½é½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢YA-MAN¤¬¥¾¥Ã¥³¥ó¤Î¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤Ë¤¸¤Û¤Ë¥¬¥Á¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌµ²Ã¹©´éÌÌ¥¨¡¼¥¹¡×¿Íµ¤Å¹¤Ë¡ÈÅÅ·â°ÜÀÒ¡É¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤Ë¤¸¤Û
¡¡º£²ó¤ÏYA-MAN¤ÎÃÏ¸µ¡¦¤Õ¤¸¤ßÌî±Ø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òË¬¤ì¡¢Â¾¹»À¸¤È¤Î·ö²Þ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öº£¤Î·ö²Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸¶ÅÀ¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢Ìîµå¤Ç¤â¶¯¹ë¹»¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤¬Íè¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê²áµî¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢YA-MAN¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²òÂÎ²ñ¼Ò¡£Éã¿ÆÉÔºß¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿YA-MAN¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿ÆÉãÂå¤ï¤ê¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ø¸þ¤±¤ÆÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢YA-MAN¤ÎÊì¡¦Í§Èþ¤µ¤ó¤¬±Ä¤à¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢½é½Ð±é¡£È¿¹³´ü»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿ÁÔÀä¤Ê¿Æ»Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢ÉÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹¹À¸¤òÀÀ¤Ã¤¿²áµî¤¬¸ì¤é¤ì¡¢YA-MAN¤Î¿Í´ÖÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎýÇÏ¤Ç¤ÏMMA¤Î»Õ¾¢¡¦Ä¹ÆîÎ¼¤È¹çÎ®¡£YA-MAN¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢ºØÆ£Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢YA-MAN¤¬Ä¹Ç¯ÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤Ë¤¸¤Û¤Ë¡È·è°Õ¤Î¥¬¥Á¹ðÇò¡É¤ò´º¹Ô¡£ºç¸¶CEO¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¿·õ¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤â¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºØÆ£Íµ¤È¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î100¡ó¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¡¢120¡ó¤Ç¾¡¤Ä¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ç°ìÈÖ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏYA-MAN¤ÎÃÏ¸µ¡¦¤Õ¤¸¤ßÌî±Ø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤òË¬¤ì¡¢Â¾¹»À¸¤È¤Î·ö²Þ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öº£¤Î·ö²Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸¶ÅÀ¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢Ìîµå¤Ç¤â¶¯¹ë¹»¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤¬Íè¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê²áµî¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢YA-MAN¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²òÂÎ²ñ¼Ò¡£Éã¿ÆÉÔºß¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿YA-MAN¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿ÆÉãÂå¤ï¤ê¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ø¸þ¤±¤ÆÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢YA-MAN¤ÎÊì¡¦Í§Èþ¤µ¤ó¤¬±Ä¤à¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢½é½Ð±é¡£È¿¹³´ü»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿ÁÔÀä¤Ê¿Æ»Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢ÉÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹¹À¸¤òÀÀ¤Ã¤¿²áµî¤¬¸ì¤é¤ì¡¢YA-MAN¤Î¿Í´ÖÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎýÇÏ¤Ç¤ÏMMA¤Î»Õ¾¢¡¦Ä¹ÆîÎ¼¤È¹çÎ®¡£YA-MAN¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢ºØÆ£Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢YA-MAN¤¬Ä¹Ç¯ÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤Ë¤¸¤Û¤Ë¡È·è°Õ¤Î¥¬¥Á¹ðÇò¡É¤ò´º¹Ô¡£ºç¸¶CEO¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¿·õ¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤â¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºØÆ£Íµ¤È¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î100¡ó¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¡¢120¡ó¤Ç¾¡¤Ä¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ç°ìÈÖ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£