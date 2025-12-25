人気レースクイーンの央川かこ（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・サンタコスチューム姿を披露した。

「めりーくりすます わたしが好きなクリスマスソングはE-girlsの“Merry×Merry Xmas” 皆さんは何が好きですか？」とつづり、ミニスカ・サンタ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「クリスマス」「Xmas」「Christmas」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「メリクリ めっちゃ可愛い〜」「めちゃスタイルいい美サンタ」「サンタクロースコスプレ似合うなあ」「サンタコス似合ってて可愛いです」「スタイル抜群！」「サンタコスお似合いで美人で美脚で可愛い」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。