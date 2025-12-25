お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが２５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。今年１番気になったニュースを問われて「それ以外は嘘になっちゃうので」とぶっちゃけた。

ケムリは、年末恒例となっている２８日放送の同局系「報道の日」に初出演する。この日は「僕が多分、芸人の中で唯一、ＴＢＳの『報道の日』と『お笑いの日』に両方出る」とし、「今年は昭和１００年という日で、ニュースの歴史、背景がどこにあるのとか、今の日本にどうつながってるのかとか。初公開の映像とか重要証言もございますので、そこから真相をひもといて、未来の日本に向けて何を教訓すべきかという内容になっております」などと番組をＰＲした。

ＭＣの恵俊彰から「松井さん今年一番気になったのは？いろいろニュースはありましたけど」と問われると、「今年一番気になったニュースは…どうしても、オンラインカジノをですね、今年は」と即答。「すいません、それ以外は嘘になっちゃうので。僕的には。『報道の日』では扱わないと思います。多分、分からないですけど」と相方の高比良くるまの騒動を持ち出してスタジオの笑いを誘っていた。

くるまは、１９年から１年ほどオンラインカジノへ関与したとして２月に活動自粛。４月に復帰していた。