親しい相手ほど塩対応になってしまう…その心理は、わんちゃんにも当てはまるのかもしれません。相手によって帰宅後の反応に違いを見せるわんちゃんの光景が、29万再生を超えて話題に。わんちゃんのまさかの対応には、「我が家も一緒ですｗ1番長く一緒にいるのに（笑）」「でも、そんな反応がまた可愛いですね♪」とコメントが寄せられています。

【動画：家族の帰宅を喜ぶ犬→なぜか『お母さん』の時だけ…思っているのと違う『まさかの対応』】

玄関までお兄ちゃんをお出迎え

Instagramアカウント『Naoko.Ichikawa《豆柴マメ Mame♀》』に投稿されたのは、帰宅した家族たちをお出迎えする豆柴のマメちゃんの光景。ある日、しっぽを左右に大きく振って玄関までやってきたマメちゃん。その理由は、学校から帰ってきたお兄ちゃんをお出迎えするため。マメちゃんはランドセルを背負ったお兄ちゃんの姿を見ると、ふわふわのしっぽを嬉しそうに揺らしながら、玄関までお迎えに来てくれたといいます。

さらには、お兄ちゃんが玄関に腰掛けると、お兄ちゃんに近寄って熱烈なおかえりのキスまでしてくれたとのこと！こんな風にお出迎えされたら、毎日おうちに帰ってくるのが待ち遠しくなりそうです。

家族が帰ってくると急いで玄関へ向かうマメちゃん

そんなマメちゃんの熱烈なお出迎えは、他の家族にも見せてくれるのだそう。お姉ちゃんとお父さんが帰ってきた時にも、マメちゃんは足元をくるくると周りながら、しっぽを揺らして歓迎してくれるのだとか。

そんなマメちゃんの姿を見れば、マメちゃんがどれだけ家族から大切にされているのかがうかがえます。きっと、マメちゃんにとっても家族がおうちに帰ってきてくれる瞬間は、何よりも嬉しいひと時なのでしょう。

しかし、お母さんの時は…

嬉しさがあふれてしまうほど家族が帰ってくる瞬間を楽しみにしているマメちゃん。しかし、お母さんが帰ってきた時は少しだけ様子が違うのだとか。いったいどんな反応を見せるのかというと…なんと、マメちゃんはお母さんの時だけ玄関にお出迎えにはいかず、自分のベッドの上で寝そべっていたのだとか！

いったいなぜ…そう思ってマメちゃんの様子をうかがってみると、視線をチラリとお母さんの方へと動かすマメちゃん。その姿は、どことなく拗ねているかのようにも見えます。

もしかしたら、大好きなお母さんの時だけはお留守番の時に感じていた甘えたい気持ちがあふれてしまい、素直になれなくなってしまうのかもしれません。

そんな家族たちをお出迎えするマメちゃんの様子には、「チラッと見る感じが可愛い♡」「帰るのが楽しくなるなぁ」「いちばん信頼されている証拠ですね」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『Naoko.Ichikawa《豆柴マメ Mame♀》』では、マメちゃんと家族たちの温かなひと時がたくさん投稿されていますよ。

マメちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Naoko.Ichikawa《豆柴マメ Mame♀》」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。