¶ÍÃ«·òÂÀ¤¬¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿ÂçÅÄÆîÀ¦¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¶¸²Î¤ò°¦¤·¤¿ÃË¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡Ù
¡¡ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢¶ÊÄâÇÏ¶×¡¢³ë¾þËÌºØ¤Ê¤É¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Â¿»ÎºÑ¡¹¤ÎÊ¸²½¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì²ó¿ô¤Î¤ï¤ê¤Ë¡ÊºÇ½ª²ó¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ÍÃ«·òÂÀ¤¬±é¤¸¤¿¡ÖÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¤ª¤ª¤¿¤Ê¤ó¤Ý¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ê²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢Õû¤À¡ª¡Ë¡£ÄÕ½Å¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡Ö¶¸²Î¥Öー¥à¡×¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß――¡Ö»ÍÊýÀÖÎÉ¡Ê¤è¤â¤Î¤¢¤«¤é¡Ë¡×¤Î¶¸Ì¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤À¡£¡Ø¤Þ¤¤¤Þ¤¤¤Ä¤Ö¤í¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ç¡ÖÂè9Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È½Å¡×¤ò¡¢¡Ø¤Þ¤¿¤¦¤É¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Ç¡ÖÏ·Ãæ¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Îò»Ë¾®Àâ²È¡¦Â¼ÌÚÍò¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÅÄÆîÀ¦¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢ËÄÂç¤ÊÊ¸¸¥»ËÎÁ¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤È¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë¸«½Ð¤·¤¿Ãø¼Ô¤Ê¤ê¤Î¡Ö¿ä»¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã°Ç°¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿°ìºý¤À¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë¡ÖÆîÀ¦¡×¤Î¹æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö»ÍÊýÀÖÎÉ¡×¤Î¶¸Ì¾¤ÇÀ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂçÅÄÄ¾¼¡Ïº¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î¸æÅÌÁÈ¸æ²È¿Í¡¦ÂçÅÄµÈº¸±ÒÌç¤ÎÃäÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£3¤Ä4¤Ä¤Î»þÊ¬¤«¤é¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÊ¸»ú¤ò½ñ¤¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ´Á»í¤ä¶¸Ê¸¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢8ºÐ¤«¤é¤Ï´Á³Ø½Î¤Ë¤âÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¨ºÍ¡¦Ä¾¼¡Ïº¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¡×»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡£½½Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Æ±Ìç¤ÎÇ¯¤«¤µ¤ÎÍ§¿Í¡¦Î©¾¾²ûÇ·――¶¸Ì¾¡ÖÊ¿ÃáÅìºî¡Ê¤Ø¤Å¤Ä¤È¤¦¤µ¤¯¡Ë¡×¤«¤é¡Ö¶¸²Î¡×¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¡¢¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¶¸²Î¡×¤È¤Ï¡¢Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢Æü¾ï¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈéÆù¤ò¡¢ëßëâ¤È³ê·Î¤ò»Ý¤È¤·¤Ê¤¬¤é±Ó¤àÃ»²Î¤À¡£Ê¿²ì¸»Æâ¤È¤â¿Æ¤·¤¤Ê¿Ãá¤ÎÆ³¤¤Ë¤è¤ê¡Ö¶¸²Î²ñ¡×¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¼¡Ïº¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤á¤¤á¤¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¹¥»ö²È¤¿¤Á¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£¶¸²Î»Õ¡¦»ÍÊýÀÖÎÉ¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¡¹¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡Ö¶¸²Î¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¡¢Ä¾¼¡Ïº¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³è¤³è¤¤ÈÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¶¸²Î¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶½¤Ç±Ó¤à¤â¤Î¤À¡£±Ó¤ß¼Î¤Æ¤È¡¢Ê¹¤¼Î¤Æ¤À¡£¸å¤Ë»Ä¤é¤Ì¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ì¤Ð¤³¤½¡¢ÇË³Ê¤Î¾Ð¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¿Ãá¤ÎºÇ½é¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤ä¤¬¤ÆÄ¾¼¡Ïº¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖºÂ¤¬Ê¨¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¶Á¤¹ç¤Ã¤¿¶¸²Î¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶¸»í¤ä¶¸Ê¸¤Ê¤é°ì¿Í¤Ç¤â½ñ¤±¤ë¤¬¡¢¶¸²Î¤Ï¤½¤Ð¤ËÃÆ¤ó¤ÀÃç´Ö¤¬¤ª¤é¤Í¤Ð±Ó¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡£¤·¤«¤â¡¢¶¸²Î¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Éð²È¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¾¦¿Í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È³Ö¤¿¤ê¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Î¶µÍÜ¤òÁÇÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢µ¡ÃÎ¤ËÉÙ¤ó¤À²Î¤ò¸ß¤¤¤Ë±Ó¤ß¹ç¤¤¾Ð¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£Éã¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½ÐÀ¤¤Î¸«¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤ËëÉÜ¤Î²¼µé´±Íù¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¼¡Ïº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄ¾¼¡Ïº¤Ï¡¢¶¸²Î¤Î¿¿¿ñ¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¸²Î¤Ç¾Ð¤¤¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤ò¤¤¤¿¤º¤é¤ËÍî¤È¤¹¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ì·î¤ò¡¢Èþ¤·¤µ¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤ÌÀã¤ò¡¢±ó¤¹¤®¤ë¤È¤¿¤áÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤Ë°¦¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£À¸¤¤ëÑ³¤µ¤È°¥¤·¤µ¤ò¡¢¶¸²Î¤¬À¶¡¹¤·¤¯ëð¤¦¤«¤é¤À¡×¡£
¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¾¼¡Ïº¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤ë¤È¤¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÈÇ¸µ¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¡¢Èà¤ÎÆëÀ÷¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¶¸²Î¹¥¤¤Î»ø――ËëÉÜ¤Î´ªÄêÁÈÆ¬¤òÌ³¤á¤ëÅÚ»³½¡¼¡Ïº¡Ê¶¸Ì¾¡Ö·Ú¾¯¤Ê¤é¤ó¡×¡Ë¤òÈ¼¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶¸»í¤ä¶¸Ê¸¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¾¼¡Ïº¤¬¤Ê¤°¤µ¤ß¤Ë½ñ¤¤¤¿²«É½»æÈÖÉÕËÜ¡ØµÆ¼÷Áð¡Ù¤Ë¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î°§»¢¤À¡£°ÊÍè¡¢Ä¾¼¡Ïº¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤äÅÚ»³¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¶¸²Î²ñ¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´î»°Æó¤äÎøÀî½ÕÄ®¤Ê¤É¡¢¶¸²Î¹¥¤¤Îµººî¼Ô¤¿¤Á¤È¤â¿Æ¤·¤¯¸òÎ®¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¾¼¡Ïº¤¬¶¸²ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ë³Ú¿û¹¾¡Ê¤¢¤±¤é¤«¤ó¤³¤¦¡Ë¡×¤È¶¦¤ËÊÔ»¼¤·¤¿¶¸²Î½¸¡ØËüºÜ¶¸²Î½¸¡Ù¡Ê¡ØÀéºÜÏÂ²Î½¸¡Ù¤Îëßëâ¤À¡Ë¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹¾¸Í¤Ç¤Ï¶õÁ°¤Î¶¸²Î¥Öー¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¶¸Áû¤Î»þÂå¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï·Ãæ¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¼ºµÓ¤È¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÂæÆ¬――¹¾¸Í¤ÎÂç½°Ê¸²½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼õÆñ¤Î»þ¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢Äê¿®¤ÎÀ¯¤òÙèÙé¤¹¤ë²«É½»æ¤ò¼¡¡¹¤È½ÐÈÄ¤¹¤ëÄÕ½Å¤À¤¬¡¢¸æ¸øµ·¤«¤é¤Î»ÅÃÖ¤¤ò¼õ¤±¡¢´î»°Æó¤ÏÉ®¤òÀÞ¤ê¹¾¸Í¤òµî¤ê¡¢ÄÕ½Å¤Ï¿È¾åÈ¾¸º¡¢ÈÍ¼ç¤È¤ÎÈÄ¶´¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÃø¼Ô¡¦½ÕÄ®¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¿Ï¤È¤¤¤¦»×¤ï¤ÌÈá·à¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÍÍÍ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«¿È¤âÉ®¤ò¤ª¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ëÄ¾¼¡Ïº¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿´Ãæ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢Èà¤¬Ã©¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡£ËÜ½ñ¤Î¸åÈ¾ÉôÊ¬――¼Â¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¬¡¢¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ëËÜ½ñ¤Î²¿¤è¤ê¤Î¡Ö´Î¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Ä¾¼¡Ïº¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç·ã¤·¤¯À¤¤ÎÃæ¤òÇÍÅÝ¤¹¤ë¡£¡ÖÉå¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½ñ¤¼ê¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ëÀ¯¤Ë¡¢Ã¯¤¬¶¸²Î¤Ê¤É±Ó¤ó¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò±Ó¤à¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¶¸²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¸²Î¤ÏÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÃÆ¤ó¤ÀÀ¤¤Ë¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤ò´¥¤¤¤¿Í«¤µ¤È¤È¤â¤Ë±Ó¤ó¤Ç¤³¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£Â²¼¤«¤é¼¾µ¤¤¬Çç¤¤¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Êº£¤ÎÀ¤¤ËÀ¯¤Ê¤ÉÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¸²Î¤Ï¶¸²Î¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£¤±¤ì¤É¤âÈà¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤¬ÊÝ¿È¤Ë²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡£¤½¤¦¡¢Èà¤Ë¤Ï¼é¤ë¤Ù¤²ÈÂ²――¤È¤ê¤ï¤±¡¢¤É¤³¤«Â¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤ÏÍÍ»Ò¤¬°Û¤Ê¤ëÍÄ¤Â©»Ò¡¦ÄêµÈ¤Î¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤âµ¤³Ý¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ä¾¼¡Ïº¤ÎÇìÉã¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÅÄ²È¤Î¿Í´Ö¤Ë»þÀÞ¸½¤ì¤ë¡ÖÉ÷¶¸¤Îµ¤¡×¤¬¡¢ÄêµÈ¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ä¾¼¡Ïº¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¡×¼«¿È¤Îºã¤¨¤¬¡¢¶¸µ¤¤È»æ°ì½Å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤Ë²æ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹Ê¿²ì¸»Æâ¤ÎÆ·¤Î±üÄì¤Ë¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ÎºÇ´ü¤Î»Ñ¤Ë¤Ò¤È¤êÀïØË¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤âÂ©»Ò¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¾®Ï½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤ÊÄêµÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¸æÅÌ¡Ê¤ª¤«¤Á¡Ë¡×¤Î¿¦¤ò¼º¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÈà¤¬ÉÔ¹¬¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ì³µ¤Ë¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌ¯Ì£¤Ç¤¢¤ë¡£¶¸²Î»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ®¤òÀÞ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ä¾¼¡Ïº¤Ï¼«¿È¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤ËÊòÁ³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢²Êµó¤ËÊï¤Ã¤ÆËëÉÜ¤¬»Ï¤á¤¿¡Ö³ØÌä¶ãÌ£¡×¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤À¡£¤«¤¯¤·¤Æ40¤âÈ¾¤Ð¤Ç»î¸³¤ËµÚÂè¤·¤¿Èà¤Ï¡¢ËëÉÜ¤Î»ÙÊ§´ªÄê¤ËÇ¤ÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ÅÊ¸½ñ¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤ÎÌò¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÆ¼ºÂ¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÃÏ¤Ç¡Ø±«·îÊª¸ì¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾åÅÄ½©À®¤ÈÃÎ¸Ê¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢Èà¤Ï¡ÖÆ¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡Öéæ»³µï»Î¡×¤«¤é¤È¤Ã¤¿¡Öéæ»³¿Í¡×¤ÎÌ¾¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¶¸²Î¤ò±Ó¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤½¤Ð¤ËÃÆ¤ó¤ÀÃç´Ö¤¬¤ª¤é¤Í¤Ð±Ó¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¶¸²Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É±Ó¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤·¤«±Ó¤á¤Ê¤¤¶¸²Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡Ù――¡Ö¿ý¤É¤Î¤ª½É¤Ï¤É¤³¤«ÃÎ¤é¤Í¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¤È¸æºÂ¤ì¼ò¡Ê¤µ¤µ¡Ë¤ÎÁê¼ê¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆîÀ¦¤Î¶¸²Î¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÂê¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê±ïÂ¦¤ËÐÊ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¸«ÅÏ¤·¤¿ÄíÀè¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¿ý¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Â¾°¦¤Ê¤¤Æü¡¹¤Î²Ä¾Ð¤·¤µ¤È――¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë°¥½¥¤òÃ°Ç°¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤æ¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¸²ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤æ¤¯Ãæ¡¢Èà¤é¤¬±Ó¤ó¤À¶¸²Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÈÕÇ¯¤Þ¤ÇÍ£°ìº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯²¼¤ÎÍ§¿Í¡¦ÀÐÀî²íË¾¡Ê¶¸Ì¾¡Ö½É²°ÈÓÀ¹¡×¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤Ò¤È¤·¤¤ê´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ëÄ¾¼¡Ïº¡£µ¤Î©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤Ì¼¤ò¤á¤È¤ê¡¢»Ò¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢30¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡ÖÉ÷¶¸¤Îµ¤¡×¤òÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¡¦ÄêµÈ¤Ë¸æÌò¤ò·Ñ¤¬¤»¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢»í²ñ¤È¼ò¤Ëµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢70²á¤®¤Þ¤Ç±£µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸æÌò¤òÌ³¤á¤¢¤²¤¿ÂÀÅÄÆîÀ¦¤ÎÀ¸³¶¡£Â¹¤È»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÁÇËÑ¤Ê¶¸²Î¤ò³Ú¤·µ¤¤Ë±Ó¤ßÊ¹¤«¤»¤ëÈà¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÖÀ¸¤¤ëÑ³¤µ¤È°¥¤·¤µ¡×¤òÀ¶¡¹¤·¤¯ëð¤¦¡¢¶¸²Î¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³¶¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÇþÁÒÀµ¼ù¡Ë