巡視艇と石油プラットフォームをドローンで攻撃

ウクライナ軍特殊作戦部隊（SOF）は2025年12月20日、カスピ海でロシアの巡視艇と沖合の石油プラットフォームを攻撃する映像を公開しました。

【船体にドローンが…】これが、ロシアの巡視艇を攻撃する様子です（画像）

攻撃対象となったのは、プロジェクト22460型（NATO呼称：ルビン級巡視艇）「オホトニク」巡視艇と、ロシアの石油会社ルコイルがカスピ海に所有する大規模な石油・ガス田の一部であるフィラノフスキー石油掘削プラットフォームです。

複数回にわたりドローンによる攻撃が行われたとされています。現時点で動画は公開されていませんが、目標となった巡視艇やプラットフォームに攻撃を加える瞬間とみられる画像が、SOFの公式FacebookやTelegramに投稿されています。

SOFは掘削プラットフォームへの攻撃について、「カスピ海のフィラノフスキー油田・ガス田の掘削プラットフォームにも攻撃を仕掛けました。このプラットフォームは石油とガスを生産しており、その輸出がロシアの財政を支え、戦争資金となっています」と正当性を主張しました。

カスピ海は世界最大の湖であり、ウクライナ軍とロシア軍が戦闘している地域からは1000km以上離れています。

そのため、通常の自爆ドローンによる攻撃を実施することは航続距離の面で困難ですが、一部の欧州メディアによると、現地の反政府活動グループと共同で攻撃が行われたと報じられています。

8月にもカスピ海で、全長400フィート（約123m）、総トン数4900トンの貨物船「ポート・オリャ4号」が、自爆ドローン「シャヘド」によって攻撃対象となりました。この船は部品や弾薬を輸送していたとされ、こちらも現地グループの協力があった可能性が高いとされています。