尾崎将司さん、原英莉花ら交えた食事会をキャンセルしていた　ジャンボ軍団の55歳「まさかその日が命日になるなんて…」

S状結腸がんのために23日に死去した尾崎将司さん(C)Getty Images

男子ゴルフの国内ツアー最多の通算94勝、賞金王12回を誇る“ジャンボ”こと尾崎将司さんが、S状結腸がんのために12月23日午後3時21分に死去した。長男の智春さんが24日に公表した。78歳だった。

【写真】原英莉花ら門下生に誕生日をお祝いされ、笑顔の尾崎将司さんを見る

尾崎さんは自身の圧倒的な戦績に加え、のちにトッププロに成長した弟子の育成にも注力。弟の健夫、直道、飯合肇らメンバーは「ジャンボ軍団」と呼ばれた。また、その流れを受け継ぎ、近年は女子プロにも門下生が増えた。

ツアー通算4勝の小山内護も「ジャンボ軍団」の一人。そんな55歳は24日に自身のインスタグラムを更新。「今朝、師匠ジャンボさんと会ってお別れができました」と報告した。

続けて「23日は僕はジェット（尾崎健夫）、直道さん、飯さん、えりか、しゅりとジャンボ邸でお寿司屋さんを呼んでの食事会に呼ばれていましたが、ジャンボさんの容態がよくないという事で1週間前にキャンセルになりました」と打ち明けた。

当初、23日は「ジャンボ軍団」と原英莉花、佐久間朱莉の門下生で食事をともにする予定だったという。「まさかその日が命日になるなんて…」と沈痛の思いをにじませた。