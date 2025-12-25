ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】佐世保市潮見町で水道管破裂し漏水「水が噴き出ている」約14… 【速報】佐世保市潮見町で水道管破裂し漏水「水が噴き出ている」約140軒が断水《長崎》 【速報】佐世保市潮見町で水道管破裂し漏水「水が噴き出ている」約140軒が断水《長崎》 2025年12月25日 11時45分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 速報です。 25日午前8時頃、佐世保市潮見町で「水が噴き出ている」と近隣住民から市に連絡がありました。 佐世保市によると、老朽化により水道管が破裂し漏水し、約140軒が断水しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 2026年は午年「正月気分を盛り上げるグッズ」しめ飾りや鏡餅などデザインした雑貨も人気《長崎》 【速報】長崎ヴェルカ 連勝「11」でストップ プロバスケB1 島根に93-101で敗れる《長崎》 【天気】25日から26日にかけ山地中心に平地でも雪が降る見込み 五島市では冬の風物詩「浮島現象」観察《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, ホテル, デイサービス, 埼玉, 生花, 法要, 寺田屋, 介護, 介護タクシー, 置床工事