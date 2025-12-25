長女と死別の悲しみを乗り越え…ド軍29歳左腕がトレーニング映像を公開　ファンから続々エール「お父さんの強さ」「来季が待ちきれない」

トレーニング映像を公開したアレックス・ベシア(C)Getty Images

ドジャースで今季68登板したアレックス・ベシアが、現地時間12月24日までに自身のSNSを更新。トレーニング映像を公開し、安堵したファンから続々とエールが送られた。

ベシアはインスタグラムのストーリーズ機能を使い、ウエートトレーニングでデッドリフトを行う動画を投稿。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』も左腕の映像を取り上げ、「アレックス・ベシアはオフシーズンも着実にトレーニングを積んでいる。本当に頼れるドジャースの戦士だ」と紹介した。

大激闘となったブルージェイズとのワールドシリーズを制し、球団初の2年連続世界一に輝いたドジャース。しかし、そこにベシアの姿はなかった。シリーズ直前の10月23日に「極めて個人的な家族の事情」によりチームを離脱。その後、生まれて間もない長女が亡くなったことを、11月7日にSNSを通じて明かしていた。