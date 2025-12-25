長女と死別の悲しみを乗り越え…ド軍29歳左腕がトレーニング映像を公開 ファンから続々エール「お父さんの強さ」「来季が待ちきれない」
トレーニング映像を公開したアレックス・ベシア(C)Getty Images
ドジャースで今季68登板したアレックス・ベシアが、現地時間12月24日までに自身のSNSを更新。トレーニング映像を公開し、安堵したファンから続々とエールが送られた。
【動画】悲しみを乗り越え…ド軍ベシアのトレーニング映像を見る
ベシアはインスタグラムのストーリーズ機能を使い、ウエートトレーニングでデッドリフトを行う動画を投稿。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』も左腕の映像を取り上げ、「アレックス・ベシアはオフシーズンも着実にトレーニングを積んでいる。本当に頼れるドジャースの戦士だ」と紹介した。
大激闘となったブルージェイズとのワールドシリーズを制し、球団初の2年連続世界一に輝いたドジャース。しかし、そこにベシアの姿はなかった。シリーズ直前の10月23日に「極めて個人的な家族の事情」によりチームを離脱。その後、生まれて間もない長女が亡くなったことを、11月7日にSNSを通じて明かしていた。
優勝パレードなど、球団イベントへの不参加が続き、現況が心配されていたが、今回の映像公開を受け、ファンは安堵。SNS上には「お父さんの強さよぉぉぉぉぉ」「来季が待ちきれない」「彼は2026年にはベストの状態で帰ってくるね」「彼の姿を見られてうれしい」といったコメントが寄せられた。
ベシアは今季チーム2番目の68試合に登板し、4勝2敗5セーブ、防御率3.02。ドジャースのブルペンには不可欠な存在で、来季は世界一3連覇のカギを握ることになる。
