飯豊まりえ、赤いドレス姿で登場 サンタクロースと対面「初めて！」飯豊にサプライズも
俳優の飯豊まりえ（27）が25日、都内で行われた『JCB マジカル クリスマス 2026 発表会』に登場。華やかな赤いドレス姿を披露した。
【写真】びっくり！サンタの登場に嬉しそうな表情を浮かべる飯豊まりえ
飯豊はサンタクロースをイメージしたような華やかな装いで登壇。実際にサンタクロースと対面し、「初めてお会いしました！子どもの頃からイメージしていたサンタさんで」と笑顔を見せた。
来年1月5日の誕生日を控え、サプライズでケーキも登場。クリスマス仕様の真っ赤なケーキに、飯豊は「びっくりしました。一番早いお誕生日をお祝いして頂きました」と喜んでいた。
1990年から続く『JCB マジカル クリスマス』は、JCBブランドのカード会員様を対象に、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーの完全貸切へ招待するキャンペーン。千葉県出身で東京ディズニーランドにもよく行く飯豊がゲストとして登場した。
