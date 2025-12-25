木下博勝氏＆ジャガー横田夫妻、留学から帰国中の19歳長男と“顔出し”3ショット「素敵な写真」「笑顔があふれています」
プロレスラーでタレント・ジャガー横田（64）の夫で、医師の木下博勝氏（57）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男の“JJ”こと木下大維志さん（19）との家族3ショットを公開した。
今夏から米国に留学中の大維志さん。博勝氏の最近の投稿には、大維志さんの帰国を心待ちにしている様子がつづられており、19日には“待望”の帰国を報告していた。
この日は、「昨夜は、元行きつけのお店で、家族でメリークリスマス！良く親に付き合ってくれる息子、有難いです」とつづり、ジャガーを交えた家族3ショットをアップ。「ジャガーさんは、JJは私の事が好きだから！といつも言ってますが、その自信はどこから来るの？（笑）僕が居ないと、2人はガチでケンカなのに…」と冗談交じりに明かし、「年末年始もJJが家に居るのは、楽しいし、嬉しいです」と息子の帰省を喜ぶ“親心”をのぞかせた。
この投稿には「素敵な写真ですね」「素敵なご家族で幸せの笑顔があふれています」「いいな、羨ましい」「先生ご家族にますますのお幸せがきますように…」などのコメントが寄せられている。
