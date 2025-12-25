67歳・安藤優子、老舗ブランドのもこもこカーディガン×ジーンズ 冬の“カジュアル”私服コーデに反響「さりげなくおしゃれ」「差し色でスニーカーの黄色、素敵」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が24日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスイブの私服コーデを披露した。
【写真】「さりげなくおしゃれ」「差し色でスニーカーの黄色、素敵」カジュアルな私服コーデ披露の安藤優子 ※2枚目
安藤は「Merry Xmas！イヴ と言っても我が家は特段のイベントも外食の予定もない､ジミーな1日でございます（笑）」「これから髪の毛切ったり､各種メンテナンスです（笑）」とイブの予定を紹介しつつ、写真でこの日のスタイリングをアップ。
淡いブルーのジーンズにイギリスのファッションブランド『フレッドペリー』のふんわりとしたカーディガン、足元には黄色のスニーカーを合わせ、カジュアルながらも上品な着こなしとなっている。
カーディガンについては「この間偶然出会ったフレッド・ペリーのモコモコカーディガンを初おろし！最近気になる#フレッドペリー このカーディガンは一枚でもすごーくあったかいので､年末年始にたくさん着たいと思います」と説明し、気に入っている様子だった。
コメント欄には「フレッドペリーのモコモコカーディガン、素敵です 可愛いですね」「さりげなくおしゃれなカーディガンですね」「白いモコモコカーディガン可愛らしくて暖かそうですね！」「とてもお似合いです」「イエローのスニーカーかっこ可愛いくてステキです」「差し色でスニーカーの黄色、素敵 真似します」「カジュアルな着こなしも素敵です！」などと、さまざまな反響が寄せられている。
