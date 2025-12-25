井上咲楽、薪ストーブある実家を公開 自然を感じる建物が反響「暖炉ステキです」「ベランダからの景色素敵」
タレントの井上咲楽（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。温かみを感じる古風な実家を公開した。
【写真】「実家薪ストーブとか素敵すぎる」井上咲楽が公開した、自然を豊かな実家
井上は「実家〜」とコメントし、レンガの壁で囲われた温かみを感じる火がまぶしい薪ストーブや、肉団子のような具材がたくさん入った鍋料理など、実家の様子を切り取った写真を複数枚披露している。
ほかにも、食卓に並べられた副菜、食後のデザートと思われるケーキ、愛猫、さらに、実家の周りに実った果物や紅葉など、自然のぬくもりを感じさせる景色を披露し、コメント欄には「めっちゃ素敵ですね」「暖炉ステキです」「身体が浄化しそうなごはん美味しそう〜」「ベランダからの景色素敵」「実家薪ストーブとか素敵すぎる」などの反響が集まっていた。
