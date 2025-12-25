お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、24日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音（20）をたしなめる場面があった。

今年10月の放送回で、永井豪氏のマンガ「デビルマン」について「5巻だけは読むな」と、その危険な魅力を熱弁していたケンコバ。この日の番組冒頭、江角が「デビルマン全巻読み終わりました」と落ち込んだ様子で報告すると、ケンコバは「“読むな”言うたやろ、だから」とたしなめた。

江角は「いやホントに…ヤバイ」とどんより。ケンコバが「ほなもう人間大嫌いやろ」と聞くと、「人間ってひどく愚かですね、本当に。人間こそが本物の悪魔です」と江角。「コレ本当にヤバイ」という江角に、「アンガールズ」田中卓志は「闇落ちしちゃった？」と質問。江角は「デビルの心になりかけてます。本当にデビルマンかもしれないです、私が」と打ち明けた。

その後も「本当に人間は愚か、クソですクソ」「最後は人間こそが本当に悪魔、ここまでの外道はいないっていうぐらい」と止まらない江角に、読み始めたばかりという女優の筧美和子は「えーっ、そんな話なの？」と驚がく。田中の相方・山根良顕が「だいたいゾンビドラマとかでも、最終的に人間同士がどうこうみたいになってくるけど、それどころじゃない？」と聞くと、江角は「近しいところはあるんですけど、それを行き過ぎている…」とポツリ。ケンコバは「だから読むなと言うたんや、俺は」と大笑いしていた。