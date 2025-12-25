女優飯豊まりえ（27）が25日、都内で、「JCBクリスマスマジカルクリスマス2026発表会」に登壇した。

2025年も残すところ1週間、ステージでは今年を振り返って「一番マジカルだったこと」についてトークを展開した。

飯豊は「会いたかった人と再会できた」ことを挙げた。1日だけ一緒に仕事をし、連絡先を交換したものの連絡をできずにいたという。「会いたいな、連絡しようかなと思って歩いていたら、目の前にその人が歩いてきた」と驚きの再会を明かした。その後食事に行くことができたと笑顔を見せた。

さらに、「10代、20代前半によく会っていた友人と再会することもあったので、今年は『再会マジカル』があった年。ご縁があるなと再確認できてうれしかったです」と統括した。

今年の漢字には「充」と書いた。「舞台やドラマなど初めての現場を経験させていただいて、そこで感じたことが積み重なった1年だった」と振り返った。

続けて「プライベートでは習い事を5つくらい始めた」と充実感を見せた。着物の着付け、アロマの座学や英語を始めたといい、さらに「長らくの友人の西野七瀬ちゃんと1カ月に2回お家に集まって、絵のデッサンを始めました」と話し、「いつか2人で個展ができたらいいな。来年は一緒に美術館とか動物園に行ってデッサンやりたいねって話しています」と夢を語った。