天海祐希が三ツ星フレンチレストランで"天才シェフ"と呼ばれる主人公を演じた連続ドラマ「Chef〜三ツ星の給食〜」(2016年)が、2026年1月4日(日)に日本映画専門チャンネルで全話一挙放送放送される。

天海が演じる星野光子は、パリのフレンチレストランで修行を積み、銀座の有名フレンチレストラン「La Cuisine de La reine（ラ・キュイジーヌ・ドゥ・ラ・レーヌ）」の総料理長を務めるまでになった成功者で、口癖は「私の料理はいつだって最高に美味しいのよ」。食中毒の濡れ衣を着せられ、三ツ星レストランの総料理長の職を追われても、持ち前のタフな精神と美味しい料理を作るためには妥協を許さない追求心で周囲を振り回しながらも、いつしか惹きつけていく。

まさに天海祐希のハマり役で、そこが例え、学校の教室であっても天海が出てくるとスポットライトが当たるような華やかさを醸し出し、天海劇場と言っても過言ではないほどの存在感を放っている。給食のおばさんになっても三ツ星シェフとしての自信が全く揺るがない光子に学校の中で唯一、反発する調理補助のアルバイト、高山晴子を演じるのが川口春奈。天海と川口。二人のポジションと演技に焦点を当ててみたい。

■教室で小学生に圧をかけるシェフ天海の一挙一動が最高！

コミカルかつパワフルに天才シェフを演じる天海祐希とストレートに感情を表現する川口春奈の掛け合いは見逃せない！

学校給食に携わることになった光子はチームのトップで栄養士兼調理師の荒木平介(遠藤憲一)から、予算や必要な栄養素、徹底した衛生管理など「給食のルール」を教わり、ダメ出しをされるも、"だったら、制限された中で子供たちに「最高に美味しい」と言われる給食を作ってやる！"と奮闘する。

そんな光子のキャラクターにレストラン時代から目をつけていたのがテレビ局の敏腕プロデューサーの矢口早紀(友近)。三つ星シェフから転落した光子に密着し、番組のコーナーでその様子を放映することを決める。

子供たちにフレンチを出し「不味い」「苦い」と言われた失敗をバネに光子は誰よりも早く出勤して下ごしらえをし、子供たちが苦手なサンマや豆を使った料理を美味しく調理することに成功する。笑顔で「残せるものなら残してみなさい」と圧をかけ、「美味しい！」「最高！」という声に得意気に耳を傾け、カメラマンに"私を映しなさい"とアピールする。

どんな状況にあっても美味しい料理をお客様(子供たちを含む)に出すという信念を曲げず、やがてはDIYをしてひとりで屋台を作り、給食とフレンチ屋台のダブルワークをこなす不屈の生き様を天海がコミカルかつパワフルに演じている。

■光子に敵対する晴子を川口が芯の強さを感じさせる演技で表現

自信に溢れ、思い込んだら一直線、上手くいくと有頂天になる光子をいつも冷めた目で見ているのが晴子だ。給食スタッフが光子に押されがちなのに対し、晴子は「あなたに学校の給食なんて作れるわけがない」、「子供たちのことなんて何も考えてないんですね」とストレートなもの言いで光子と敵対する。

川口が、芯の強さを感じさせる表情や芝居で晴子のキャラクターを巧みに表現している。晴子がなぜ、そこまで光子を目の敵にするのかが明らかになる回では、光子の鉄のメンタルが崩れていく様を憂いと色気を帯びた佇まいで表現する天海が美しく、初共演の二人の掛け合いも見逃せないものとなっている。

強がりもチャーミングでカッコいい女性を演じたら天下一品の天海が微笑みながら楽しそうに料理をするシーンも見どころ。笑えて、ちょっぴり泣けて爽快感が残る本作、天海の魅力と美味しそうな料理が心を満たしてくれる。

文＝山本弘子

放送情報

Chef〜三ツ星の給食〜（全10話）

放送日時：2026年1月4日(日)12:45〜

放送チャンネル：日本映画専門チャンネル(スカパー！)

出演：天海祐希／小泉孝太郎／川口春奈／荒川良々／池田成志／市川しんぺー／伊藤修子／豊原功補／友近／遠藤憲一

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ