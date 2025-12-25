「ラヴ上等」二世＆あも、交際状況に言及 永野「正直すぎて面白い」
【モデルプレス＝2025/12/25】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の『ラヴ上等 〜全員集合〜』が24日、Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにてライブ配信された。番組内でカップルとして結ばれた櫻井二世とあもが近況を報告する場面があった。＜※ネタバレあり＞
【写真】ヤンキー恋リアカップル、近況を赤裸々回答
最終告白であもに告白し、晴れてカップルとなった2人。スタジオMCを務めた永野から「今はどうですか？」と現在の関係性を聞かれると、二世は「あんまり連絡とってない…」と告白。あもは、二世の歯切れ悪い様子に思わず笑顔を見せ、永野からは「正直すぎて面白い」との声が飛んでいた。
あもは、静岡県出身。都内でショーダンサーとして活躍。黒髪のミディアムヘアが特徴的で、これまでに50人から告白された経験を持つ。「全員落とす」と強気な姿勢で番組に臨んでいた。二世は大阪府出身。元ボクサーで、現在はバーを経営。番組内では複数の女性参加者と距離を縮めて密着する様子を見せ、話題を集めていた。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ヤンキー恋リアカップル、近況を赤裸々回答
◆あも＆二世、近況報告
最終告白であもに告白し、晴れてカップルとなった2人。スタジオMCを務めた永野から「今はどうですか？」と現在の関係性を聞かれると、二世は「あんまり連絡とってない…」と告白。あもは、二世の歯切れ悪い様子に思わず笑顔を見せ、永野からは「正直すぎて面白い」との声が飛んでいた。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】