佐々木希、お家クリスマスパーティの豪華食卓公開「忙しいのに凄い」「ケーキのクリームが可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の佐々木希が12月24日、自身のInstagramを更新。クリスマスパーティの食卓を公開し、話題となっている。
【写真】37歳2児の母女優「忙しいのに凄い」クリスマス料理並んだ豪華食卓
佐々木は「少し早めの お家クリスマスパーティ」とつづり、写真を複数枚投稿。丸ごとローストチキンや生ハム、スープ、サラダ、フライドポテトといったメニューが並んだ食卓や、チキンをオーブンで焼いている様子などを公開した。「ケーキの生クリームは子供達が自由に絞りました」と続け、子供達も作成に参加したという山盛り生クリームのケーキも披露している。
また「毎年息子はチキンとケーキを楽しみにしていており、口いっぱいに頬張っていました」「そして娘はまだ2歳なので、間違えてハッピーバースデーの歌を歌っていて微笑ましかった」と子供達の微笑ましい様子もつづっている。
この投稿に、ファンからは「幸せな食卓」「めちゃくちゃ美味しそう」「ケーキのクリームが可愛すぎる」「忙しいのに凄い」などと反響が寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳2児の母女優「忙しいのに凄い」クリスマス料理並んだ豪華食卓
◆佐々木希、お家パーティを公開
佐々木は「少し早めの お家クリスマスパーティ」とつづり、写真を複数枚投稿。丸ごとローストチキンや生ハム、スープ、サラダ、フライドポテトといったメニューが並んだ食卓や、チキンをオーブンで焼いている様子などを公開した。「ケーキの生クリームは子供達が自由に絞りました」と続け、子供達も作成に参加したという山盛り生クリームのケーキも披露している。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せな食卓」「めちゃくちゃ美味しそう」「ケーキのクリームが可愛すぎる」「忙しいのに凄い」などと反響が寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】