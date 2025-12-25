i-dle・ミヨン、ファンに特別な“クリスマスプレゼント”！名曲『Last Christmas』カバー映像公開

i-dleのミヨンが、ファンに温かいクリスマスプレゼントを届けた。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

12月25日午前0時、ミヨンはi-dleの公式SNSを通じて、英ポップデュオWham!の名曲『Last Christmas』のカバー映像を公開した。

映像には、ホリデームードあふれる空間でクリスマスツリーを飾ったりクッキーを作るミヨンの姿が収められている。彼女特有の透き通った歌声で歌い上げた『Last Christmas』を通じて、1年を通して変わらぬ愛と応援を送ってくれたファンへの感謝の気持ちを表現した。

（写真＝CUBEエンターテインメント）

『Last Christmas』はWham!が1984年にリリースした世界的ヒット曲で、軽やかなメロディーと切ない歌詞の対比が印象的なナンバーだ。これまで数々の有名アーティストがカバーしてきた楽曲だが、ミヨンは透明感あふれる歌声で新たな冬の感性を表現した。

ミヨンは先月、2ndミニアルバム『MY, Lover』をリリースし、ソロアーティストとして一層深まった感性と歌声を届けた。 また、個人YouTubeチャンネルを通じて、メンバー・ウギのソロ曲『Radio (Dum-Dum)』をはじめとする多彩な楽曲を独自のカラーでカバーし、幅広い音楽性を披露した。

なお、ミヨンが所属するi-dleは来年2月21日・22日のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、4度目となるワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR[Syncopation]」をスタートし、世界中のファンと交流を続ける予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。