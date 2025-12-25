「ラヴ上等」Baby（ユリア）、つーちゃん（塚原舜哉）とは「連絡も毎日とってる」交際状況を報告
【モデルプレス＝2025/12/25】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」の『ラヴ上等 〜全員集合〜』が24日、Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにてライブ配信された。番組内でカップルとして結ばれた “Baby”ことユリア（鈴木ユリア）と“つーちゃん”こと塚原舜哉が交際状況を報告した。＜※ネタバレあり＞
【写真】ヤンキー恋リアカップル「今どんな感じ？」に回答
つーちゃんは、最終告白でBabyに告白。2人は晴れてカップルとなり、最終話ではデートの様子も描かれた。そして今回、スタジオMCを務めていた永野から「カップルは今どんな感じ？」と質問が。これに、つーちゃんは「別に普通っすね」と回答。同じくMCを担当したMEGUMIから「ちょっと遠距離？」「どれくらいのペースで会ってるんですか？」と聞かれると、つーちゃんは「バラバラっすね。早いときは早いし、長いときは長いし」と会う頻度にはバラつきがあることを明かした。また、Babyは「仲は良いです、めちゃくちゃ。連絡も毎日とってる」と交際が順調であることを伝えていた。
つーちゃんは、キャバクラ経営者として活躍。最終学歴は少年院で暴走族元総長という経歴が話題に。また「女は顔」と断言している。Babyは、塗装業をはじめ、タレントとしても活躍。極貧家庭を経て、施設で育った。空手で心身を鍛えるも、本当は「甘えたい」という願望を持つ。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
◆Baby＆つーちゃん、近況報告
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
