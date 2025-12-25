【勇者の剣バンズが登場】マクドナルド×ドラクエ 新作バーガー＆ドリンク全5品
バーガーチェーン「マクドナルド」は2026年1月7日から、全国の店舗で、人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボメニューを発売する。販売期間は2月上旬までを予定している。
また、コラボ限定フィギュアの抽選販売も同時に実施される。
「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」販売ラインアップ一覧(価格はすべて税込)
〈1〉【新商品】ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ(560円〜)
〈2〉【新商品】ホットチリ&タルタルチキン(490円〜)
〈3〉チーズダブルてりやき(540円〜)
〈4〉【新商品】マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味(300円〜)
〈5〉【新商品】マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味(380円〜)
マクドナルド×ドラクエ 販売メニュー
今回発売する『ドラゴンクエスト』とのコラボバーガーで使用するオリジナルのバンズは、勇者の剣で切った剣筋をイメージした1本のスリットが特徴で、2種類のごまをトッピングしている。
コラボドリンクは、ゲームに登場する「スライム」の色合いに仕上げた、爽やかなヨーグルトソーダ味を楽しめる。◆ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ
つなぎを使っていない厚みのある牛肉100％のパティに、外はカリッと、中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、スモークベーコンを合わせた一品。香ばしい炙り醤油風ソースと、コンソメとガーリックの旨みにブラックペッパーのスパイス感を効かせたマヨソースが、やみつきになる味わい。
ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ◆ホットチリ&タルタルチキン
ボリューム感のある鶏むね肉を使用したチキンパティに、コクのあるチェダーチーズ、ホットチリガーリックソース、タルタルソースを合わせた。ホットチリガーリックソースは、ガーリックやトマトペーストの旨味とチリの辛みが効いた旨辛な味わい。タルタルソースは、サワークリームの爽やかなコクが特徴だ。
ホットチリ&タルタルチキン◆チーズダブルてりやき
甘辛いてりやき風味のソースを絡めた2枚のポークパティに、甘みのあるマヨソース、コクのあるチェダーチーズ、レタスを合わせた。
チーズダブルてりやき◆マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味
ヨーグルトのやさしい甘さとソーダの爽やかな風味が広がる炭酸ドリンク。混ぜると、スライムをイメージした水色が全体に広がり、見た目でも楽しめる一品だ。
マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味◆マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味
爽やかなヨーグルトソーダに、コクとなめらかさのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンク。
マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味〈限定フィギュア5種セットも登場〉
1月19日から、全国のマクドナルド店舗で、コラボ限定フィギュア「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」(5種セット、税込2,990円)を数量限定で販売する。
同商品は、マクドナルド公式アプリでの事前抽選販売となり、応募期間は2025年12月18日から2026年1月7日23時59分まで。
「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」
フィギュアはスライム型で、サイズ違いの5体セットとなっており、マトリョーシカのように、大きなフィギュアの中に小さなフィギュアが入っている仕様。
『ドラゴンクエスト』でおなじみの「スライム」「メタルスライム」に加え、スライム姿に変身したマクドナルドのキャラクター「グリマス」「バーディ」「ハンバーグラー」がセットになっている。並べて飾るのはもちろん、小物入れとして使うこともできる。