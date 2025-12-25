【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)】 予約開始：2026年1月8日 2026年6月 発売予定 価格：14,300円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」を2026年6月に発売する。2026年1月8日に予約を開始する予定で、価格は14,300円。

本製品は、アニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するオーラ・バトラー「ダンバイン」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で商品化したもの。

立体デザインを追求する、ROBOT魂の“高密度”シリーズ「H.D.」として、「ダンバイン」を再び商品化しており、作品放送から現在に至るまで、蓄積された様々なクリエイティブを徹底的に分析、考証、高密度（High Density）に立体デザインへ落とし込んでいる。

「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」

サイズ：全高 約140mm 素材：ABS、PVC セット内容本体交換用手首パーツ左右各3種ショットクロー用ワイヤー×2オーラ・ソードオーラショット

40年の歴史が育んだ情報を凝縮することで密度を上げる。ROBOT魂＜SIDE AB＞の新たな提案が此処に始まる。

パーツの曲面に落ちる影など、本来のデザインラインを尊重しつつ、修練された三次曲面を実現。

装甲と装甲の繋ぎ目に強獣の外皮を彷彿とさせる隆起を造形に落とし込む。

完全新規造形により、オーラ・バトラーならではの有機的魅力を追求。

バイストン・ウェルの舞台背景を彷彿とさせる、エッジの効いた西洋甲冑のような造形も随所に採用。

これまでの可動構造に加え、引き出し構造など新機構を盛り込み、よりダイナミックで安定したアクション性能を実現。

従来のROBOT魂＜SIDE AB＞同様にキャノピー開閉機構を搭載、立膝の印象的なポーズが再現可能。

装飾もこれまでのクリエイティブを徹底研究。各所にエングレービングが施される。

「ダンバイン」の基本武装であるオーラショットが、情報量の上がった完全新規造形で付属。

腕部のショット・クローは付属のワイヤーを取り付けることで射出時のポージングを再現可能。

セット内容

(C)創通・サンライズ

※画像はイメージです。

※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。