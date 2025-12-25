家族チャーハンが挑戦！ 42秒でできるのに、ぽかぽか効果絶大な簡単体操

多忙を極めるお笑いコンビ・家族チャーハンの二人が、日常生活に簡単に取り入れられる“ながら温活”に挑戦。寒さも慌ただしさも本格化する年末年始をHOTに楽しく乗り切ろう！

現代人は全員冷えている!? “ながら温活”が健康の鍵

冬場に多くの人が直面する、冷え。医師の石原新菜さんに冬の冷えと温活の重要性について教えていただきました。

「手足の先が冷たいというわかりやすい冷えもありますが、注意が必要なのは自覚がない冷え。現代人の多くが平熱の定義（36.5〜37.2°C）を下回り、冷えているという事実があるんです」

冷えは不調と万病のもと。

「体温が1°C下がると代謝が約13％下がるといわれています。代謝が悪くなると、臓器に運ばれる酸素や水分・栄養の量が減少。体の働きが落ち、頭痛や生理痛、凝りや肌の乾燥といった不調が生じる恐れが。免疫力も下がるため、体温が低い人ほど風邪をひきやすく治りにくい傾向に。だからこそ“ながら温活”で体温を上げて、冬を健やかに過ごしましょう！」

石原新菜

いしはら・にいな 「イシハラクリニック」副院長。漢方医学、自然療法、食事療法を取り入れ、様々な病気の治療にあたる。テレビやラジオ、雑誌などで温活情報を発信。『カラダを温めて冷えをとる！ 温活365日』（内外出版社）など著書多数。

42秒でできるアイソメトリック体操（各7秒）

必要なスペースはバスマットほど！ たった42秒間のお手軽さで、ぽかぽか効果絶大の簡単な体操に家族チャーハンの二人が挑戦。

日中の移動も温活チャンス

通勤や通学時の短い時間でも正しい姿勢を心がければ、筋肉が熱を生み出し、体温も代謝もUP！ 正しい姿勢は、シルエットも映えていいことずくめ。

通勤時の姿勢

電車、デスクでの姿勢

デスクワーク中にできる“ながら温活”

“ながら温活”をやってみて…

江頭

冬場になると手足がかじかむ末端冷え症で。風邪もひきやすいんですが、している温活っぽいことは寝る前に養命酒を飲み始めたことですかね。思い当たる運動といえば、移動する時にちょっと歩いたり、お笑いライブ中の、縄跳びをするコーナーとかで体を張る時くらいです。でも、アイソメトリック体操の肘を引っ張るのは簡単だったし、温まりましたね。体が硬い僕でもいけました。

大石

僕も末端冷え症で、ありったけの布にくるまって寝るスタイル。つま先を上げるのとかは、楽屋での待ち時間にできそう。レッグウォーマーを履いたり白湯を飲む以外の、簡単に温まれる方法を知れてよかったです。

家族チャーハン

かぞくチャーハン 2023年結成のお笑いコンビ。昨年のM-1グランプリ敗者復活戦での漫才が話題に。『家族チャーハンのラジオホームラン』が、Podcastで毎週金曜19時〜配信中。二人揃って末端冷え症。右・江頭 1990年6月24日生まれ。ツッコミ担当。左・大石 1993年1月15日生まれ。ボケ担当。