【テッカマンブレード】 2026年3月 発売予定 価格：19,800円

ウェーブは、海外メーカー「進械研（GO! MECHA LABO）」のアクションフィギュア「テッカマンブレード」を2026年3月に発売する。価格は19,800円。

本商品はTVアニメ「宇宙の騎士テッカマンブレード」より主人公・Dボウイが変身する「テッカマンブレード」のアクションフィギュア化したもの。

ヒロイックで特徴的な外観に現代的なディテールを追加したデザインで、各部関節は広い可動範囲を実現。一部パーツにダイキャスト合金を使用している。オプションパーツとしてテックランサーやテックシールド、テックワイヤーなどが付属。テックシールドは腰の後ろおよび左前腕部に装着でき、テックワイヤーは金属線になっているため、自由に曲げて表情を付けることができる。

肩アーマー内部にLED発光ユニットを搭載し、必殺技「ボルテッカ」発射状態も再現することが可能。さらにペガスをイメージしたスタンドが付属する。

(C)創通・タツノコプロ

※写真のモデルは開発中のものです。実際の製品とは細部の仕様が異なる場合があります。