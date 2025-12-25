ビアードパパ、新春を彩る『贅沢いちご』が2026年も 1日約12万個売り上げた人気商品
シュークリーム専門店ビアードパパは、来年1月1日から2月28日までの期間限定で『贅沢いちご』（税込290円）を販売する。
【写真】いちごのおいしさをギュッと！『贅沢いちご』断面図
新春を華やかに彩る同商品は、サクサク食感のパイシュー生地に、コク深い北海道産生クリームにいちごのおいしさをギュッと詰め込んだぜいたくな味わいで、いちご好きにはたまらないシュークリーム。1日約12万個を販売したこともある、同店の季節商品の中で一番人気の商品となっている。また、数量限定で『ビアードパパの福袋2026』も同時発売。福袋購入時はビアードパパモバイルアプリポイントも付与され、よりお得に「できたて作りたて」のシュークリームを楽しめる。
