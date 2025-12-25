Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¢£±£°£°Ç¯Á°¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖºÊ¤â»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡×Àë¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¸íËâ²½¤¹¤Ê¡ª¡×
¡¡£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Î´°·ëÊÔ¤¬ÊüÁ÷¡£·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÄÅÅÄÂÔË¾¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÄÅÅÄ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´°·ëÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÅÅÄ¤¬Íý²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈá´ê¤Î¥¥¹¡£¤À¤¬¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Íý²Ö¤Á¤ã¤ó¤¬²áµî¤ÇÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤ò¤ª¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤¹¤°¤Ë²áµî¤ËÌá¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¤È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢Íý²Ö¤Á¤ã¤ó¤Îµö²Ç¤È¤ÎÂîµå¾¡Éé¤Ë¤ï¤¶¤ÈÉé¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²áµî¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¡£
¡¡¸½Âå¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿ÄÅÅÄ¤È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÈÈ¿Í¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î»¦³²¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¿¿ÈÈ¿Í¤Ï£±£±£¸ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Íý²Ö¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£°£°Ç¯Á°¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¹ðÇò¤·¤¿Íý²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ£±£°£°Ç¯ÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¥¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤â¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤ÏºÊ¤â»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµñÈÝ¡£
¡¡£±£°£°Ç¯Á°¤ÎÍý²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï·ëº§¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¥¥¹¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡ª¡×¡Ö£±¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤â¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¡¢Íý²Ö¤µ¤ó¡¢£±£°£°Ç¯ÂÔ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤â¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¸íËâ²½¤¹¤Ê¡ª¡×¤ÎÀ¼¤âÈô¤ó¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö£±£°£°Ç¯ÂÔ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¡£¡Êµã¡ËÄÅÅÄ¡¢¥¥¹¤·¤í¤è¤©¤©¡×¡Ö¤À¤¬¤·¤«¤·ÄÅÅÄ¡¢¤¢¤ì¤Ï¥¥¹¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤¾¡×¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¢¤½¤ì¤ÏÈÜ¶±¤ä¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£