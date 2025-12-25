被るだけで冬対策完了！防水透湿×ファー【ザ・ノース・フェイス】帽子がAmazonに登場
耳当てで暖かく、つばで安心。タウンユースにも馴染む保温キャップ【ザノースフェイス】の帽子がAmazonに登場!
ザノースフェイスの帽子は、ウインターキャンプやスキーなど寒冷地でのアクティビティに適した保温キャップ。シンプルなデザインでアウトドアからタウンユースまで幅広く活躍する。
表地には防水透湿性に優れたナイロンオックス生地を採用し、縫い目にはシームシーリング加工を施すことで耐候性を高めている。耳当て部分にはポリエステル素材のファーを使用し、リアルファーのような色合いと肌触りを再現。毛足が長くデッドエアをため込むことで高い保温性を確保する。
耳当てはテープバックルで頭部に巻き上げることができ、アジャスターでフィット感の調整も可能。
さらにUVプロテクト機能を備え、厚くしっかりとしたつばが日常使いにも適している。
