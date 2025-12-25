ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

耳当てで暖かく、つばで安心。タウンユースにも馴染む保温キャップ【ザノースフェイス】の帽子がAmazonに登場!

1


ザノースフェイスの帽子は、ウインターキャンプやスキーなど寒冷地でのアクティビティに適した保温キャップ。シンプルなデザインでアウトドアからタウンユースまで幅広く活躍する。

2


表地には防水透湿性に優れたナイロンオックス生地を採用し、縫い目にはシームシーリング加工を施すことで耐候性を高めている。耳当て部分にはポリエステル素材のファーを使用し、リアルファーのような色合いと肌触りを再現。毛足が長くデッドエアをため込むことで高い保温性を確保する。

3


耳当てはテープバックルで頭部に巻き上げることができ、アジャスターでフィット感の調整も可能。

4


さらにUVプロテクト機能を備え、厚くしっかりとしたつばが日常使いにも適している。