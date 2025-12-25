ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

長時間でも快適。旅行やビジネスカジュアルにも馴染む万能スニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

ニューバランスのスニーカーは、ホワイトとバーガンディのトーナルカラーで仕上げた現行モデル。秋のスタイルに馴染むスニーカーとして、カジュアルからきれいめまで幅広いシーンで活躍する。

ヒールなしの軽快なフォルムに、レースアップ仕様を採用し、アスレチックシューズとしての機能性も備えている。

スーツスタイルにも違和感なく合わせられると評価され、ビジネスカジュアルな場面でも活躍している。

長時間履いても疲れにくい設計で、ウォーキングや旅行などアクティブなシーンにも快適に対応する。ワンピースやスカートスタイルにも合わせやすく、幅広いコーディネートにマッチする汎用性の高い一足。