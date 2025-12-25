「次に購入したい」と思う日産の車ランキング！ 2位「日産サクラ」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜60代の男女250人を対象に、「次に購入したい」と思う日産の車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【12位までの全ランキング結果】
2位：日産サクラ／35票2位は「日産サクラ」でした。日産サクラは、電気自動車（EV）である点が多くの回答者から評価されました。燃費の良さやランニングコストの低さといった経済性に魅力を感じる声が多数寄せられています。また、可愛らしいデザインやコンパクトなサイズ感も支持されており、見た目の良さや運転のしやすさを挙げる意見も見られます。
回答者からは「軽で電気自動車がいい！」（30代女性／静岡県）、「見た目もかわいいし、軽EV車に乗ってみたい」（40代女性／群馬県）、「小型で足回りがよい。ランニングコストが低い」（40代男性／埼玉県）などのコメントが寄せられていました。
1位：ノート／39票1位は「ノート」でした。「運転しやすい」という声が際立っており、実際の運転経験から乗り心地の良さを評価するコメントが多数見られました。街乗りに適した「ちょうどいいサイズ感」であることに加え、e-POWERによる燃費の良さや、見た目以上に広い室内空間といった実用性も支持を集めているようです。
回答者からは「e-POWER搭載で燃費がよく、コンパクトで街乗りに最適だから」（50代男性／広島県）、「一度代車で使った事があり、音が静かで乗り心地がよかった」（30代女性／福岡県）、「今使っていて、乗りやすいから」（30代女性／北海道）などのコメントが寄せられていました。
