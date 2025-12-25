「俺の味玉自慢させてほしい」



【写真】黄身も最高の出来ばえ！

そんなひと言とともに投稿された、美味しそうな半熟の煮玉子の写真が「Ｘ」で絶賛されました。一枚目の写真にはコクのありそうな茶色に染まった白身が、二枚目の写真には見るからに濃厚なとろりとした黄身が写っています。



「沸騰したお湯で7分茹でる→すぐ水で冷ます

『激アツの7』と覚えてくれってばよ！」

「画像のは砂糖・醤油・酒・みりんを煮切ってから顆粒昆布ダシ入れたタレ」

「多分漬け時間ですが、今回は

袋タイプのジップロックを使い、中の空気を抜いた状態で冷蔵庫で一日漬けました！」



投稿主の「もうちゃん」（@mouchan0878）さんは、リプライ欄にて「煮方」「漬け汁の配合」「漬け込み方」を伝授してくれています。たくさんの人から賛辞の声が届きました。



「まじで美味そうだからもっと自慢していい」

「絶対美味いやつやん！」

「黄身が美しすぎるだろ！ 美味そう！」

「プロすぎです」

「どうやったらこんなに完璧に作れるんだ……」



記事執筆時点で「7.9万件」もの「いいね」がついたこの「味玉」のつくり方をさらにくわしくもうちゃんさんにお聞きしました。



「みんな味玉好きなんだな…」

「タレに関しては目分量で詳細分量は自分でも把握しておりませんのでご了承ください」ともうちゃんさん。「また漬け時間に関してはリプ欄では1日と記載してますが、本ポストの画像は３日目です。今日（５日目）も食べましたが、同じような色味で美味しく食べられました」と日持ちについても教えてくれました。



自作の「味玉」に非常に大きな反響があったことについては「みんな味玉好きなんだな…と言うのが率直な感想です」。さらに「冷蔵庫から出してすぐ茹でるor常温から茹でる どっち？と言う意図の質問が多く、みんなそれぞれこだわりがあるんだなぁとも感じでおります」という、もうちゃんさん。



ちなみに今回話題になった味玉は、「常温から茹でましたが、こちら東北在住でして、気温も冷蔵庫並みに寒く、どちらでも大差ないと考えております」と話します。



どうやって食べた？

もうちゃんさんにこの味玉をどんなふうに食べましたか？とお聞きすると「おかずの一つとして淡々と消化しました（ごはん、ラーメンに乗せたり、そのままマヨネーズつけて食べたり）」とのこと。



「X」で話題になって気持ちが満たされた

なお、この見事な味玉へのご家族の感想についてもたずねてみると「特に家族間では『美味しいね』ぐらいであまりリアクションはなかったのでXで話題になってくれて気持ちが満たされた感はあります」と、もうちゃんさんは話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）