持ち家 or 賃貸？ 資産30億円ニートが“論争”終わらせる「マンション賃貸審査を申し込んだ結果がこれ」
「資産30億円ニート」として知られるマサニーさんは12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。住まいの審査に関するエピソードを明かし、注目を集めています。
マサニーさんは、画像について「以前、年収20億円の年収証明書まで付けて家賃50万円未満(年収の0.025%未満)のマンション賃貸審査を申し込んだ結果がこれ」と説明し、続くツリーで「そもそも審査さえもしてもらえない」とコメントしました。
「年収バグってても審査は別ゲーなの草」マサニーさんは、「持ち家か、賃貸か。その論争は俺が終わらせてる」とつづり、1枚の写真を掲載しました。メール受信画面のスクリーンショットと思われ、「管理会社より連絡があり、今回の物件は無職であると審査の受付ができないとのことです」と書かれています。
「ただの成金ニートです」24日の投稿にて、「13年間の節約生活で5000万円貯蓄。離婚をきっかけに怪しいベンチャー企業に投げやりで投資。運よく数十億円に」「運だけで成り上がったただの成金ニートです」と自身の経歴について説明していたマサニーさん。その経験を生かして、投資に関する本も出版しています。
