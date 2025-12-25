中国メディアの海報新聞は22日、「日本は世界で最も高齢化している国」と報じた。

記事は、「最新の報道によると、日本では65歳以上の人口の割合が全体の約30％に達しており、世界で最も高齢化が進んだ国となっている」と報道「2024年だけで認知症の高齢者の行方不明者数は1万8000人以上に上り、過去最多を記録した。大半は数時間以内に発見されているものの、約500人は発見時にすでに死亡しており、死因は低体温、事故、脱水などだった」と伝えた。

また、日本の専門家の話として「認知症患者の増加に伴い、行方不明になったり、その後（事故などで）死亡したりすることが深刻な社会問題になっている」と報じた。

この記事は中国のSNS・微博（ウェイボー）で大きな注目を集めているが、ネットユーザーから寄せられたコメントで最も共感（いいね）を集めたのは「（中国も）五十歩百歩」だった。

また、「劣等生ほど、いつも（他の）劣等生と比べたがる」「他人のことになると『問題は深刻』と言い、自分のことになるといつも『はるかにリードしている』と言う」「はいはい、（中国の）勝ちだ。それでOK？」「（日本の）次は誰の番かな？」「他人のことを誇張し、自分のことには一切触れず」「俺はチャイナスピード（※急速に高齢化が進むこと）を信じてるぜ」など、批判や皮肉めいたコメントが殺到している。（翻訳・編集/北田）