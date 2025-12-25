Image: Shutterstock AI/ Shutterstock.com

世界的な半導体メーカーであるインテルとNVIDIA。これら二社が共同開発しているとされる、次世代CPUについてのリークがありました。

そのチップのコードネームは「Serpent Lake（サーペントレイク）」。

もし本当ならNVIDIAのパワフルなGPUを統合したインテル会心の一手になりえるかもしれません。

ターゲットは携帯型PC、モバイルノートなど

そもそもの匂わせとして、今年9月にインテルとNVIDIAはカスタムデータセンターおよびPC製品の共同開発を発表しています。このときNVIDIAはインテルへの50億ドルの投資を発表していたのですが、この投資を米国独占禁止当局が承認したのがつい最近の話。

そんなタイミングでのリークとあって、インテル ✕ NVIDIAタッグによる共同開発チップなんて話も信憑性を帯びてくる、というわけ。気になるチップの中身ですが、iGPU（統合GPU）にNVIDIA製チップを用いたインテルの新しいSoCになるようです。

スペックとしては次世代向けの低電力メモリLPDDR6を採用し、GPUのアーキテクチャにはBlackwellの後継に位置するRubin（またはそれに近いバリアント）を採用。GPUのプロセスルールはTSMC N3P、あるいはほかの選択肢となる可能性が考えられています。

このモンスターチップはAMDのStrix Haloに対するインテルの対抗策とみられていて、想定ターゲットも携帯型PCやミニPCなど、省電力かつ高パフォーマンスが要求される製品ジャンルです。実際、「ASUS ROG Xbox Ally」や「Lenovo Legion Go」といった現行のゲーミングハンドヘルドPCでは、AMDのAPUが主流を占めています。

「Serpent Lake」の登場時期については、2029年半ばや2030年と予想されています。SoCタイルに2028年登場予定のTitan Lakeをベースとしていることから、この予想より早まることはないはず。数年後もパワフルなモバイルPCは変わらず需要があるでしょうし、夏炉冬扇にはならなさそうですが…。

