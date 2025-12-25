ケンタッキーフライドチキンで鶏南蛮を作ると!?

写真拡大 (全8枚)


独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏

『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ケンタッキーフライドチキンのオリジナルチキンで鶏南蛮を作った「KFCだしの鶏南蛮」！

【写真】「KFCだしの鶏南蛮」のレシピ

＊　＊　＊

【今回の食材】
・オリジナルチキン（KFC）　2、3ピース　
・そば（乾麺）　1人前　
・醤油　適量　
・みりん　適量　
・味の素　大量　
・長ネギ（斜め切り）　少々

野島　年末年始のバカレシピって難しくってさあ。クリスマスと大晦日と正月が1週間に詰まってるから、どのイベントに寄せた料理を作ればいいか毎度悩んじゃうんです。

助手　ちゃんと季節を意識してやってたんスね！

野島　なんかいい手はないかと考えてたら、ひらめきました。ケンタッキーフライドチキン（KFC）のオリジナルチキンで鶏南蛮を作ればクリスマスと年越しそばのまとめ食いが可能！　これをクリスマスと大晦日の間に出せれば完璧でしょ！ 

助手　ほんとバカ！　そもそも、そばにチキンをのせるだけで鶏南蛮と呼べるんスかね？


（１）分解！　オリジナルチキンから骨だけを取り出し、付着した衣や肉を剥がしておく。骨を取り出す際にチキンを食べてもいいが、具材としても使うので少しは残しておくこと

野島　今回はガチ料理だぞ！　チキンの骨からだしを取るところから作ります。というわけで助手くん、チキンから肉を剥がして骨を取り出してください。

助手　そんなガチで作るんだ！　じゃ、取りあえずチキンの肉は食べちゃうッスよ。

野島　ダメです！　チキンの肉も後で具材として使うんで、丁寧にほぐしましょう。

助手　めんどくせー！　はい、骨と肉を分離させたッスよ。


（２）だし！　軽く水洗いした骨を2分間煮込み、お湯を捨て再び骨を流水で洗う（湯引き）。その後、水と骨を鍋に入れ、中火で60分ほど煮出す。ネギの青い部分もできれば入れよう

野島　そしたら骨を軽く洗い、アクを取ったりしつつ60分ほど煮込んでだしを取りますよ。詳細な手順は各自AIにでも聞いてくださいね。

助手　相変わらず肝心な部分を省略してるけど、お湯がいい感じに白濁して、ちゃんとだしが取れてそうッス！


（３）味つけ！　だしが取れたら醤油、みりん、味の素を入れ、味見しながら味を調える。難しい場合は麺つゆも使おう。調ったらチキンの肉とネギを入れてひと煮立ちさせればつゆの完成だ

野島　これをベースに醤油とみりんを入れて味つけします。でもこれだけだと厚みが足りないから、味の素もガッツリ入れますか。リュウジ、信じてるぞ！

助手　勝手に信じられても迷惑だわ！　


（４）ゆでる！　つゆの準備をしながらそばもゆで、（３）に入れて出来上がり。ちなみに、チキンの衣を細かくしてトースターで焼くとカリカリに。これを天かす代わりに使うといっそうウマい！


（５）完成！「KFCだしの鶏南蛮」

野島　味見して微妙な場合は麺つゆをちょっとだけ垂らして調整すればOK。で、ここに衣を剥がしたチキンと長ネギを入れてひと煮立ちさせれば完成です。ゆでたそばを入れて、チキンの衣を天かす代わりに振りかけて、さあ食べてみて！

助手　うおおおっ、これウマいじゃん!!　最後にチキンを入れて煮立たせたのも良かったのかも。まろやかな優しい味で、ちゃんと鶏南蛮として成立してるし、チキンや衣を食べたときにKFCのスパイスがひょっこり顔を出す感じも絶妙ッス！

野島　そば湯で割って一滴残らず飲みたくなる味ですね。これは本当に大成功だ！　ちなみに今回の掲載日はいつですか？

助手　えーっと......12月15日だから、大晦日を扱うにはちょっと早いッスね。

野島　ダメじゃねえか!!

撮影／野島慎一郎