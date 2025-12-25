シナモロール×「くら寿司」がコラボ！ “お寿司パジャマ姿”の「フィギュアストラップ」など登場
「くら寿司」は、2026年1月9日（金）から、サンリオキャラクターズのシナモロールとのコラボレーション企画を全国の店舗で実施。また、2026年1月4日（日）からは、シナモロールコラボの限定恵方巻の予約受付も開始される。
【写真】かわいすぎる！ お寿司パジャマを着たシナモロールたちのグッズ一覧
■雲に見立てたフードが登場
今回開催されるのは、雲の上で生まれたシナモロールをしたコラボメニューや、「ビッくらポン！」などが登場するキャンペーン。
コラボメニューは、甘みを抑えたホイップクリームを雲に見立て、シナモロールが空に浮かぶような世界観を表現した“たらこクリームうどん”と、水色のりんごソーダとホイップで、シナモロールカラーを表現し、シナモロールが生まれた雲を再現したわたがしをトッピングしたドリンクを用意。ストローに付属するストローチャームは、組み立てるとクリアスタンドとしても楽しめる。
また「ビッくらポン！」には、シナモロールやお友だちのエスプレッソ、カプチーノなどおなじみのキャラクターがお寿司をイメージにしたパジャマを着た「フィギュアストラップ」や、各キャラクターの眠る姿が愛らしい「缶バッジ」、シナモロールの様々な表情が楽しめる「マスキングテープ」が登場し、コラボならではのラインナップがそろう。
さらに、2500円（税込）の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる企画も実施。2026年1月9日（金）からの第1弾は「クリアファイル」、2026年1月23日（金）からの第2弾は「クッションチャーム」がそれぞれもらえる。
それから2026年1月4日（日）から数量限定で、シナモロールたちのステッカーが付属する「シナモロールの恵方巻3本セット」の予約販売がスタート。牛肉チーズ巻、えび天巻、まぐろたまご巻の3種の味が楽しめる本商品は、2026年1月4日（日）〜2026年2月3日（火）まで予約可能。受取日は2026年2月3日（火）だ。
