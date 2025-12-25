¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¸æ¸æÂ¡×¸¶Æü½Ð»Òà66ºÐ¤ÎÀ¸µÓ¤æ¤ºÅòá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öµ¤¹ç¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î¸¶Æü½Ð»Ò(66)¤¬à¤æ¤ºÅòÉ÷Ï¤á¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åß»ê¤Î22Æü¤ËÉ÷½¬¤Î¡Ö¤æ¤ºÅò¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤æ¤º¤òÉâ¤«¤Ù¤¿É÷Ï¤¤ÇÀ¸µÓ¤ò»£¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶õµ¤¤Ï¥¥ê¥ê¤ÈÎä¤¿¤¤¤±¤É¡¡À±¶õ¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é Âç¤¤¯¿¼¸ÆµÛ¡¡¤È¤Æ¤âÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò ¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÍèÇ¯¤Ï¹¹¤Ë¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÆü½Ð»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤¹ç¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¸æ¸æÂ¡×¡ÖÂ¤¬åºÎï¡×¡ÖÅß»ê¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Öµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¹Ô»ö¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡·àÃÄ»Íµ¨¤Î¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸¶¤Ï¡¢1979Ç¯¤Ë¡ÖÍ¼¾Æ¤±¤Î¥Þ¥¤¡¦¥¦¥§¥¤¡×¤Ç±Ç²è¤Ë½é½Ð±é¡£81Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖËÜÆü¤âÀ²Å·¤Ê¤ê¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎµÜºêÈþ»Ò¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ìµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡× Âè5¡Á7¥·¥ê¡¼¥º(TBS¡¢99Ç¯¡Á 2005Ç¯)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£