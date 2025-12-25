ラジオ風の“曲紹介トーク”が入る音楽再生ソフトを作ってみた！ ずんだもんやWhiteCULなどの合成音声で「イントロ乗せ」

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『マスターが開発した「ラジオ風プレイヤー」という話 【東北きりたん】』というゆずごしょうさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ゆずごしょうです。

ろくに動画も制作しないで、「ラジオ風プレイヤー」というソフトを開発したので、ご紹介いたします。

ラジオ風の“曲紹介トーク”が入るパソコン用音楽再生ソフトを作ってみたとの動画が投稿されています。その名も「ラジオ風プレイヤー」。投稿者はゆずごしょうさんです。

この「ラジオ風プレイヤー」の特徴は、曲の冒頭や終わりに自動で“曲紹介トーク”が入ることです。トーク音声は、VOICEVOXの外部提携機能を使って随時作成しているので、複数のパターンをランダムにしゃべらせることができます。

実際に「スタート」ボタンを押して動かしてみます。イントロが流れると、WhiteCULの声で「帰り道のお供に、ぜひ最後まで聴いてほしい一曲です。彩澄りりせで、東京砂漠」とのトークが入りました。ワンコーラスが終わると、今度はずんだもんの声でトークが入り、そのまま次の曲へと進みました。

また数曲に1回の割合で、曲間にラジオ風のジングルが入ります。こういった機能があると、普通の音楽鑑賞よりも楽しい気分で聞くことができますね。今後は時報や交通情報、CMの追加を考えているそうです。

現在のところ一般配布の予定はありませんが、反響の大きさによっては検討するとのことです。実際にソフトが動作している様子を見たい方は、ぜひ動画も視聴してみてください。

視聴者コメント

おお、ラジオっぽい

おもしろいな

すごくいいソフトですね

これは欲しい、車で聴きたい。

これめっちゃ楽しいな

文／高橋ホイコ