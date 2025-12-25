¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¿È¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÍèÅÄÎÃÅÍ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡¡²Ö²Ç¤òÊú¤¾å¤²¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÄá²¬²ÌÎø
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍèÅÄÎÃÅÍÁª¼ê¤Ï25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÌÀÀÐ¾¦¹â¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÍèÅÄÁª¼ê¡£23ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·29°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡¢5ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÂÇÎ¨.234¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÄá²¬²ÌÎøÁª¼ê¡£ÍèÅÄÁª¼ê¤Ï²Ö²Ç¤òÊú¤¾å¤²¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¿È¤È¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆ±»Î¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¹â¤á¹ç¤¤¡¢À¸³èÌÌ¤Ç¤â¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¤¢¤¨¤ëÉ×ÉØ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£