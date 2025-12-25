飯豊まりえ、西野七瀬とデッサン「2人でいつか絵の個展ができたら」習い事を5つ始める
俳優の飯豊まりえ（27）が25日、都内で行われた『JCB マジカル クリスマス 2026 発表会』に登場。友人の俳優・西野七瀬と自宅で絵のデッサンを習っていることを明かした。
【写真】びっくり！サンタの登場に嬉しそうな表情を浮かべる飯豊まりえ
飯豊はこの1年を漢字一字で「充」と表現。「プライベートでは習い事を5つ始めた」と話した。
着物の着付け、アロマ、英語などを行っているとし、友人の俳優・西野七瀬と自宅で絵のデッサンを習っていることを紹介。「（西野が）先生を見つけてもらって美大の先生に教えてもらっている」という。
将来に向けて「2人でいつか絵の個展ができたらいいなという夢を膨らませている。来年は美術館とか、動物園とかに行って動いている動物を見てデッサンをやりたいねと話している」と明かした。
イベントでは、飯豊がサンタクロースと対面。来年1月5日の誕生日を控える飯豊に誕生日ケーキも贈られた。
1990年から続く『JCB マジカル クリスマス』は、JCBブランドのカード会員様を対象に、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーの完全貸切へ招待するキャンペーン。千葉県出身で東京ディズニーランドにもよく行く飯豊がゲストとして登場した。
