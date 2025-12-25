【きょうから】万博＆ミャクミャクの公式福袋が発表、抽選受付開始 2万円／5000円の2種…「必ず含まれている」アイテム公開【購入方法詳細】
大阪・関西万博の公式アイテムや「ミャクミャク」のグッズが入った福袋の発売が決定し、きょう25日正午から抽選受付が始まる。
【画像】ミャクミャクの公式福袋、入っているアイテムのイメージ
ジェイアール西日本デイリーサービスネットが運営する「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキマル ア・ラ・モード エキマルシェ大阪店」が販売するもの。万博の公式ライセンス商品を詰め込んだ特別な福袋となる。
福袋は2種で、「BE@RBRICK ミャクミャク 400％」もしくは「ミャクミャクお手玉風ぬいぐるみ（S）」が必ず含まれた内容となる。
■商品概要
（1）BE@RBRICK ミャクミャク 400％ が必ず入った福袋（服サイズM／L）※ 2万円（税込）
【必ず含まれている商品】
BE@RBRICK ミャクミャク 400％（全高約280mm）
※同梱されているアパレル商品のサイズをM／Lから選択可（男女兼用サイズ）
（2）ミャクミャクお手玉風ぬいぐるみ（S）が必ず入った福袋 5000円（税込）
【必ず含まれている商品】
EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ S（W:14cm H:18cm D:10cm）
販売について
・LINEミニアプリ「モギリーlite」（デジタル整理券システム）を用いた事前抽選販売。
・申し込み・商品購入には、LINEアプリ・アカウントが必要。
・当選商品の受け取り場所は、「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキマル ア・ラ・モード エキマルシェ大阪店」となる。
・オンライン決済・自宅などへの配送は利用できない。
販売スケジュール
抽選申し込み期間：2025年12月25日（木）12時〜12月27日（土）23時59分
当選結果通知日：2025年12月29日（月）12時ごろから順次
※当選の場合のみ、LINE公式アカウントより通知
購入・受け取り日
（1）2026年1月2日（金）12時〜22時 または1月3日（土）12時〜22時
（2）2026年1月4日（日）12時〜22時 または1月5日（月）12時〜22時
※抽選申し込み時に（1）（2）から選択できる
※期間中に購入できなかった場合は当選無効
販売店舗詳細
店名：2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキマル ア・ラ・モード エキマルシェ大阪店（大阪府大阪市北区梅田3-1-1 エキマルシェ大阪口改札外 エキマルシェ大阪内）
営業時間：11時〜22時（福袋の購入・受け取りは各日12時以降）
支払方法：現金・クレジットカード・バーコード決済・電子マネー・ギフト券
抽選申し込み・商品受け取り方法（LINEミニアプリ「モギリーlite」）
（1）LINE上にて抽選専用アカウントを友だち登録
（2）トーク画面下部のメニューより商品を選択し抽選申し込み（1人各商品1回のみ応募可能／同一商品の複数日程での申し込み不可）
（3）当選の場合のみLINEアプリ内で通知を配信 ※落選の場合は通知しない
（4）（当選の場合）LINEアプリ上で配信される購入整理券を持参のうえ、指定日に店舗で購入
ご注意事項
・同一人物による複数応募・不正が判明した場合は無効となります。
・商品受け取り時にご本人確認を行う場合があります。
・混雑状況等により、待機列でお待ちいただくことがございます。
・ぬいぐるみの個体はお選びいただけません。不良品以外での返品・交換はできません。
・期間中にご購入いただけなかった場合は当選が無効となります。
