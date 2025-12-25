子どもと接する業務に就く人の性犯罪歴を雇用主が確認する新制度「日本版ＤＢＳ」の運用開始まで１年となった２５日、こども家庭庁は、制度に参加している事業者を示す「こまもろうマーク」を発表した。

日本版ＤＢＳは２０２６年１２月２５日に運用が始まる。こども性暴力防止法に基づき、学校や保育所などはＤＢＳ利用が義務となる。学習塾やスポーツクラブなど民間の事業者は任意で、国から認定を受ければ利用できる。性犯罪歴が確認された場合は子どもと接しない業務への配置転換を検討するなどの対応が求められる。

子どもを性暴力から守る「フクロウ」のキャラクターを「こまもろう」と名付けた。フクロウの大きな目で子どもをしっかり見守るという意味を込めた。

義務付けられた学校など向けと、国から認定を受けた事業者向けの２種類で、パンフレットやウェブサイト、名刺などに付けられる。事業者は、性暴力防止に取り組んでいるとアピールすることができる。

この日、東京都内で発表会が開かれ、同庁の渡辺由美子長官は「マークは子どもを性暴力から守る社会を実現するための一つのシンボル。『こまもろう』が合言葉になれば」と話した。